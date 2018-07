אנחנו מתגעגעים לבלאק סאבאת’ לד זפלין ודיפ פרפל, ומקבלים בתדירות גבוהה מאוד את הסקורפיונס. הרוקרים הגרמניים חזרו כדי להוכיח מדוע פרישה אינה האופציה הנכונה עבורם גם אחרי יותר מחצי מאה (52 שנים !) וכי יש להם במיכלי האנרגיה עוד משהו לשחרר. זה לא אנחנו אשמים – יגידו. זו דרישת הקהל. אנחנו כבר הכרזנו על פרישה. זה לא פשוט לעשות רוק כבד אחרי כל השנים הללו, ועוד כששניים מהחבורה הגיעו ל-70.

Klaus Meine – lead vocals

Matthias Jabs – lead guitars, rhythm guitars, acoustic guitars

Rudolf Schenker – rhythm guitars, lead guitars, backing vocals

Paweł Mąciwoda – bass guitar

Mikkey Dee – drums

Going Out With a Bang

Make It Real

The Zoo

Coast to Coast

Top of the Bill / Steamrock Fever / Speedy's Coming / Catch Your Train

We Built This House

Delicate Dance

Always Somewhere / Eye of the Storm / Send Me an Angel

Wind of Change

Rock 'n' Roll Band

Tease Me Please Me

Overkill (Motörhead cover)

Drum Solo

Blackout

Big City Nights

Encore:

Still Loving You