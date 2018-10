אם יש דבר אחד שהראפ אינו נוגע בו -מספיק – זו אופנה. השיר/ סרטון של "No Stistist", שיתוף הפעולה בין פרנץ' מונטנה לדרייק, נכנס לעובי הקורה הזו. "אין סטייליסט" לוקח את הראפ למסלול תצוגה מרהיב. זהו המשך לשת"פ ביניהם של 2016 ב- "No Shopping".שלו. למעשה, מונטנה שלח שלושה סינגלים מ – EP תחת אותו שם. הוא מבהיר כי יש לו טעם משובח בבגדים ובתכשיטים ושהוא אינו לוקח עצות מאחרים, ככל הנראה תגובה לכך שראפרים לאחרונה שוכרים מעצבים מקצועיים. דרייק מנצל את השיר כדי לתדלק את הלהבות נגד קניה ווסט. מונטנה משתמש בדגימות מתוך Long Red של להקת הרוק האמריקאית Mountain אשר שימש דגימה בשירי היפ הופ רבים. זהו אחד הראפים הטובים ששמעתי לאחרונה – במנגינה, במלודיה, בקצב, בשילוב של דרייק.

Ooh

Yeah, louder

Hey, hey

I'm in London, got my beat from London

(Iced out (stylist) , no stylist (stylist

(New Chanel, Saint Laurent, Gucci bag (huh, haan

Lifestyle (stylist) , no stylist (stylist)

Louis Vuitton, Jimmy Choos, that's on you (haan)

Diamonds on my neck, frozen tears (tears)

Hoppin' out the jet, Lears (Lear)

Bad bitches gettin' wet, here

Yeah, don't call me ’til the checks clear (clear)

Louder

Fuck they talkin' about? Fast talk, runnin' laps

I'm not playin' that shit

French Vanilla, sippin' on, Lear jets pickin' up

Hong Kong, Morocco, I'm here

No stylist

And I ain't playin' with these bitches, they childish (haan)

Yeah, look around, they quiet

She said I ain't got no heart, bitch, find it

Iced out (stylist) , no stylist (stylist)

New Chanel, Saint Laurent, Gucci bag (huh, haan, Louder)

Lifestyle (stylist) , no stylist (stylist)

Louis Vuitton, Jimmy Choos, that's on you (haan)

Diamonds on my neck, frozen tears (tears)

Hoppin' out the jet, Lears (Lear)

Bad bitches gettin' wet, here

Yeah, don't call me ’til the checks clear (clear)

