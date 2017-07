לא האמנתי שהקול הזה יוצא מהגרון שלו. מדי פעם אנחנו מרימים גבה, נדהמים לשמוע שזמרים בני שמונים פלוס לא רק חורשים עולם אלא שומרים על קול נעוריהם. אם זה לא היה פלייבק, וניתן לו את הקרדיט שלא – אז פרנקי ואלי הוא תופעת טבע. קולו בגיל הזה הוא ללא ספק משהו שאפשר להגדיר אחד מפלאי העולם. שולט בו בקלות מדהימה. זה כמו שקולו משנות החמישים-שישים עבר הקפאה לשימור. כל הטווח הגבוה שלו עובד, כולל הפלצט. הלהקה המלווה אמנם נקראת “The Four Seasons”, אבל אף אחד מההרכב המקורי אינו מופיע בשורותיה. הזמרים שהוא בחר טובים, וכמעט כל אחד מגיע לטווח הקולי שלו. הארבעה מייצרים הרמוניות שמזכירות את הבי-ג'יז וקולות שאפיינו את להקות הדו-וופ של השישים. ואלי הלך על הלהיטים הגדולים שלו ושל להקתו.

פרנקי ואלי, מקצוען אמיתי, מצדיע לאחד המשפיעים הגדולים שלו מימי ילדותו – פרנק סינטרה בשיר של קול פורטר I’ve Got You Under My Skin, ב – Girls Don't Cry, המופע מגיע לשיאו ב- Silence is Golden, בשיר הנושא לסרט "גריז", ב – Sherry ובמחרוזת להיטי שישים לקראת סיום המקימה הקהל על הרגליים, ומתברר כי זה אינו רק קול (הנעורים) אלא רוח נעורים שעוד נושבת במפרשיו. ואלי לוחץ ידיים לקהל ליד הבמה, ורק חסר שאיזו קשישה תקפוץ על הבמה ותצמיד לו נשיקה. ושוב – נצחון גדול לנוסטלגיה.

**** פרנקי ואלי נולד בניוארק, ניו ג'רזי במאי 1934, שמו היה – Francis Castelluccio, בן למהגרים מאיטליה. המשיכה לשירה – מגיל צעיר מאוד בהשראה מאוד עמוקה של פרנק סינטרה, אותו הוא שמע בגיל 7.

המנטור הראשון שלו שנקרא ג'ין ואלי. הוא שנתן לו את ההזדמנות הראשונה להגיע לאודישנים. כתוצאה אימץ את השם ואלי – כשם משפחתו. חוזה הקלטות ראשון – ב- 1953 עם חברת "קורונה", שהוציאה את הסינגל הראשון שלו "עיני אימי", חידוש לשיר של ג'ורג'י ג'סל. כבר בסינגל הזה הוא נקרא Frankie Valley. ההמשך – הסטוריה ארוכת שנים של סולו והרכבים שונים, שבמהלכה, ב-1990, הוכנס להיכל התהילה של הרוק בארה"ב כחבר להקת "ארבע העונות",הופיע כשחקן (גנגסטר) בסדרת הטלוויזיה "הסופרנוס" והעלה ב-2005 בברודוויי את Jersey Boys – מחזמר ביוגרפי בימתית המתבסס על להיטי "ארבע העונות". שלא כמו "מאמא מיה" המחזמר של להקת "אבבא", שעשה שימוש בלהיטי הלהקה לבניית סיפור, "ג'רזי בויז" היה מופע בימתי שפרש את הביוגרפיה של "ארבע העונות". המחזמר חשף מחדש ובגדול את הלהקה, ועורר עניין מחודש בואלי.

העניין המחודש בפרנקי ואלי הביא לו חוזה הקלטות חדש עם "יוניברסל מוטאון", וב -2007 הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו מזה 27 שנים – , Romancing the '60s. אוסף קאברים ללהיטי שנות השישים שמעולם בעבר לא הקליט. ב – 2016 הוציא ואלי את Tis the Seasons, אלבום חג מולד עם הופעת אורח של הגיטריסט ג'ף בק.

Who Loves You – The Four Seasons Cover

Dawn

Working My Way Back to You – The Four Seasons Cover

Save It for Me – The Four Seasons Cover

Beggin

My Eyes Adored You

Tell It to the Rain – the Four Seasons Cover

Opus 17

Grease

I've Got You Under My Skin – Cole Porter Cover

Harmony, Perfect Harmony – The Four Seasons Cover

Swearin To God

Spanish Harlem – Ben E King Cover

My Girl – The Temptations cover

Groovin' – The Young Rascals Cover

Silence Is Golden The Four Seasons cover

Stay – Maurice Williams & Zodiacs Cover

December, 1963 (Oh, What a Night) – – the Four Seasons Cover

Can't Take My Eyes Off You

Sherry – The Four Seasons Cover

Walk Like a Man – The Four Seasons cover

Big Girls Don't Cry – The Four Seasons cover

Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye) – The Four Seasons cover

Encore:

Rag Doll – the Four Seasons Cover

Let's Hang On! – the Four Seasons cover