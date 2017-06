"אם הייתי צריך לתת לרוק-אנד-רול שם נוסף – הייתי קורא לו צ'אק ברי" – דברים שאמר ג'ון לנון על הגיטריסט וחלוץ הרוק האגדי שמת במרץ 2017 בגיל 90. קית' ריצ'ארדס, גיטריסט הרולינג סטונס אמר כי הוא שתה בצמא את סגנון נגינתו של ברי. אכן: צ'אק ברי נחשב לגדול אמני הרוק-אנד-רול השורשי, מה שברוס ספרינגסטין כינה – Pure

לחובבי הרוק הישן – כל הקלטה חדשה של ברי היא אירוע. כאן נמצא 8 שירים חדשים שברי כתב ושהוקלטו באולפנים שונים באזור סנט לואיס שבמדינת מיזורי בליווי נגנים, שברי הרגיש איתם בבית, ביניהם ילדיו – צ'ארלס ברי ג'וניור (גיטרה), אינגריד ברי (מפוחית, שירה), ג'ימי מרסלה – הבסיסט של ברי משך 40 שנה, רוברט לור (פסנתר) וקית' רובינסון (תופים), שניים שליוו אותו במשך שני העשורים האחרונים בחייו במועדון "בלוברי היל קלאב". המבקר ישאל אם זו הלהקה האידיאלית? מצד שני ברי בחר בה כדי שהצליל יישמע להקת בארים, שבגיל 90 יגידו שהוא נשמע כמו בן 20.

"צ'אק" הוא האלבום האחרון של צ'אק ברי שיוצא אחרי מותו, הראשון שלו מזה 4 עשורים. (האחרון ראה אור ב-1979) את האלבום הקדיש לאשתו ת'מתה לה היה נשוי 68 שנה. ב – Darlin הוא שרה לה “life can pass so fast away” on, בדואט עם בתו אינגריד. בהמשך הוא שר איתה בלוז “You Go to My Head”, סטנדרט מ-1938.

בשורה התחתונה לא אלבום גדול. “Wonderful Woman” הוא פתיחה רוק-אנד-רולית לא רעה. ההמשך לא תמיד באותה רמה. “Lady B. Goode” הוא סוג של שחזור בינוני של להיט הנצח שלו "ג'וני בי גוד", לא יותר מאשר "פילר" באלבום. טוב יותר “Big Boys”, רוקנ'רול בהשתתפות האורחים טום מורלו ונתינאל רייטליף. ועוד אחד – 3/4 Time שיר רווי שמחת חיים בקצב ואלס. ברי שר שיר ארס פואטי על כתיבת שירים. למרות גילו ומצב בריאותו הוא נשאר ער כל הלילה לכתוב שירים. "אני אוהב את מה שאני עושה" הוא שר צועק שביר שהוקלט חי. האלבום הזה הוא דיוקן של אמן רוק פורץ דרך, שסירב לעצור כל עוד הוא חי.

Wonderful Woman’

‘Big Boys’

‘You Go To My Head’

‘3/4 Time

‘Darlin’’

‘Lady B. Goode’

‘She Still Loves You’

‘Jamaica Moon’

‘Dutchman’

‘Eyes Of Man’

וידיאו: Big Boys

Chuck Berry- Chuck

דירוג: