צ'ארלס לויד, הסקסופוניסט בן ה-80, הלך על אלבום הכי קרוב לאמריקנה (מכלול המרכיבים של המוסיקה האמריקינת) הוא מתבסס על שורה של ז'אנרים מוסיקליים – ג' אז, בלוז, גוספל, ורוק – מבלי להתחייב לסוגה מסוימת. התוצאה היא בן כלאיים מוזיקלי מפואר שמעניק גוון אותנטי לאלתורי הסקסופון של לויד. הצירוף של הסולנית לוסינדה וויליאמס רק מוסיפה לעמימות הסגנונית – היא זמרת ששרה ג'אז, בלוז, קאנטרי פולק ורוק. באלבום גרסאות לשירים שלה כמו Dust ו – Ventura בנוסף, יש כאן חמישה קטעים אינסטרומנטלים של לויד ביניהם שלושה חדשים – ‘Monk’s Mood’, ו – ואת "‘Ballad of the Sad Young Men’ של פראן לנדסמן. זו מוסיקה שיוצרת מרחב משלה, שאינה מחפשת הגדרה סגנונית, וגם כך יש בה איזושהי קוהרנטיות בהשראתו של לויד.

1. Defiant

2. Dust featuring Lucinda Williams

3. Vanished Gardens

4. Ventura featuring Lucinda Williams

5. Ballad of The Sad Young Men

6. We’ve Come Too Far To Turn Around featuring Lucinda Williams

7. Blues for Langston and LaRue

8. Unsuffer Me featuring Lucinda Williams

9. Monk’s Mood

10. Angel featuring Lucinda Williams

Lucinda Williams with Charles Lloyd & The Marvels – We’ve Come Too Far To Turn Around

Charles Lloyd and the Marvels with Lucinda Williams

