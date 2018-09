"טוויסט" היה חידוש של צ'אבי צ'קר לשיר של האנק באלארד מ-1959. באלארד, שמת ב -2003, היה מוזיקאי R&B משפיע אשר מיזג רוק, קאנטרי וגוספל בשנות ה -50 וה -60. באלארד הקליט את השיר בשנת 1959 עםלהקתו ה – Midnighters. הוא תיאר את סגנון התנועה של חברי הלהקה כ- twisting, מעין התפתלות. מכאן שם השיר והריקוד שבא אחריו. האנק באלארד & The Midnighters ניסו לנכס לעצמם (הגרסה המקורית) את שיגעון טוויסט בהופעות שלהם באמריקה (הריקוד שלהם היה קצת שונה ממה שהפך לריקוד אוניברסלי) אבל זה היה רחוק מהשיגעון הארצי שהוציא לשיר צ'בי צ'ייקר בגרסת הכיסוי שלו.

הגרסה המקורית של באלארד הייתה צד B ל- "Teardrops on Your Letter", שיר שכוסה על ידי זמ רים רבים. "הטוויסט" הצליח מאוד בהופעה חיה, ובאלארד חשב שהשיר הוא בעל פוטנציאל של ה להיט, אבל חברת התקליטים שלו (קינג רקורדס) הימרה על "Teardrops on Your Letter", אלא שהשיר הזה הגיע רק למקום ה-87. באדי דין, דיג'יי בבוטימור בעל תוכנית ריקודים בטלוויזיה הופיעה מסיבת ריקוד טלוויזיה (The Buddy Deane Show) השמיע את השיר. תגובת הקהל הצעיר הייתה מצוינת, ובאדי המליץ על השיר לדיק קלארק, מי שהנחחה מופע משלו בפילדלפיה מופע משלו בפילדלפיה, American Bandstand. קלארק אהב את השיר אבל היה זהיר בנושא של באלארד, שהיה ידוע בשירים בעיתיים כמו "סקסי דרכים" ו "עבדי איתי אנני". קלארק, שהיה איל תקשורת עם אינטרסים בחברות התקליטים, החלחיט לחפש את האמן שלו כדי לבצע את השיר. הוא ערך אודישנים, ומצא צעיר בשם ארנסט אוונס, מי שעסק בניקוי עופות (מריטת נוצות) שאהב לשיר בעבודה. הוא היה חקיין ומצחיקן, שהתחזה לכוכבים הפופולריים של אותם ימים כאלביס, פטס דומינו, הקוסטרס.

אוונס שנבחר לשיר את השיר, עשה גרסת כיסוי שהזכירה מאחוד את "הטוויסט" של באלארד, אותו סולם, אותו קצב, למעשה – נשמע בדיוק כמו האנק באלארד. קלארק החליט להוציא את השיר, וביקש מארנסט לחשוב על שם במה. היתה זו אשתו של קלארק הציעה לו להשתמש במילים רודפות לשמו של פטס דומינו, כוכב הרוק הגדול. Fats = שמנמן Chubby דומינו = בודק Checker. ארנסט אוונס הפך ל"צ'אבי צ'קר", ואחרי שביצע את השיר ב"אמריקן בנדסטנד" שלו, הגרסה שלו זינקה במעלה המצעד. כאשר האנק באלארד שמע לראשונה את השיר ברדיו הוא חשב שזשיכפלו אותו", אבל הוא לא כעס על צ'קר או קלארק, כשגרסתו נותרה מאחור, במיוחד משום שחברת התקליטים שלו לא האמינה בשיר. מאז הוא היה כותב שירים, מאחר שלבאלארד היו הזכויות על השיר, הוא הרוויח סכומי עתק על תמלוגים, כאשר גרסתו של צ'קר הפכה להיט ענק.

צ'בי צ'קר הגיע עם הגרסה שלו למקום הראשון ארה"ב -19 בספטמבר 1960. באותו שבוע, הגרסה המקורית של האנק באלארד הגיעה לשיא מרשים, כאשר טיפסה למקום ה-28 במצעד האמריקני.



השיר היווה בסיס לשיגעון ריקוד חדש, שהפך פופולרי בשל הקלות לבצע אותו. אפילו. צ'אבי צ'קר הסביר שלעשות טוויסט זה "כמו לעשן סיגריה בריקוד כששתי הידיים משוחררות, לצאת המקלחת ולנגב את התחת במגבת לפי הקצב" .השיר עזר לגשר על פער הדורות, שכן גם ילדים וגם מבוגרים רקדו את הטוויסט, ריקוד שבו הרוקדים לא נגעו זה בזה כמו בריקוד הדיסקו. עד אז רקדו ריקודים בזוגות. באמצע שנות ה-60 יילך הטוויסט ויאבד את קסמו. מוסיקת הרוק תתבגר, ולהקות כמו הרולינג סטונז והביטלס ילמדו את הצעירים לרקוד אחרת. פה ושם עוד הוציאו שירי טוויסט, כדי לעשות מחווה לסגנון המלהיב שהלהיב את הצעירים, אבל האופנה הזו הגיעה אל סופה. השיר עצמו מתנוסס בראש 100 הלהיטים של כל הזמנים של מגזין המוסיקה היוקרתי – הבילבורד.

Come on baby, let's do the twist

Come on baby, let's do the twist

Take me by my little hand and go like this

Eh ah twist baby, baby twist

Ooh yeah just like this

Come on little miss and do the twist

My daddy is sleepin' and mama ain't around

Yeah daddy's just sleepin' and mama ain't around

We're gonna twistin', twistin', twistin'

'Til we tear the house down

Come on and twist yeah baby twist

Ooh yeah just like this

Come on little miss and do the twist, eya

Yeah you should see my little sis

You should see my, my little sis

She really knows how to rock

She knows how to twist

Come on and twist, yeah baby twist

Ooh yeah just like this

Come on little miss and do the twist

Yeah rock on now

Yeah twist on now

TwistWriter/s: HANK BALLARD, NATHALIE NATH

Chubby Checker - The Twist

