גם אם אני טוען שאין משהו כזה כמו ז'אנר שירי קיץ, מגיש צ'יילדיש גמבינו (של This Ia America) "חבילת קיץ" שמכילה שני שירים הראשון – Summer Magic, השני Feels Like Summer. אני מוכן להרפות: יש משהו בזה – שירי קיץ. אם אתם חסרי רטט רגשי קיצי במהלך גל החום העובר עלינו, קול הפלצט של צ'יילדיש גמבינו הוא כאן כדי לעזור לך לעבור את מסיבות הבריכות בוייבים בהירים להפליא.

מר דונלד גלובר (צ'יילדיש גמבינו – שם הבמה שלו כראפר) מספק שני שירי קיץ שישתלבו ב – EP. "זה אמריקה" הלהיב את אמריקה במשך חודשיים. שני השירים החדשים יעבירו אותה את הקיץ. השחקן, הזמר, הראפר כנראה ידע כנראה שחסר משהו בפלייליסטים כדי ליוצרו את הווייב הקיצי. חום יולי כבר כאן. אוגוסט יהיה קשה יותר. ראפ לא ממש מתאים. קח טקסט פשוט-פשטני. מלודיה פשוטה-פשטנית. עיבוד גרוב עדכני סטייל סטביי וונדר תארוז שני שירים למסלול אמצע הדרך. מתברר שגם כאן הכישרון משחק. אולי רמז על לפרויקט גדול יותר שיעלה אותו על דרך המלך.

You feel like summertime

You took this heart of mine

You’ll be my valentine in the summer, in the summer

You are my only one

Just dancin’ having fun

Out in the shining sun of the summer, of the summer.

(Childish Gambino – Summertime magic)

Do love me, do love me, do

Do love me, do love me, do

I love you

Childish Gambino - Summer Pack

