תארו לכם שהאלבום לא היה כולל בלדה רגשנית כמו You Are The Reason. אין מצב. זה שיר שבונה קריירה. קאלום סקוט מגיע מהמקום הזה של מוסיקה עם עודפי רגש. הבחור, שהשתתף ב- Got Talent של בריטניה בשנת 2015, הוציא כמה סינגלים במהלך השנתיים האחרונות, שקדמו לאלבום הבכורה. הנה נתונים שמספק דף יחסי הציבור: הסינגל צבר מעל 100 מיליון השמעות סטרימינג ברחבי העולם ולקליפ של השיר יש מעל 60 מיליון צפיות ביוטיוב. הוא יטפס על כל הר, יחצה כל אוקיינוס – כד להיות איתה. זמרי בלדות פסנתר נוגות מהסוג של קאלום סקוט יחצו אוקיינוסים והרים על פני הגלובוס, כי הם נוגעים במקומות הכי רגישים-שקופים של אוהבים-נאהבים-מאהבים. מסוג השירים שאפשר לומר עליהם – שיר אהבה שהוא קיטש מושלם, שבו המאהב שר כמה היא הסיבה לכל דבר שהוא עושה. בשיר יש גם נימה של הבעת של חרטה שהוא לא עשה מספיק כדי להציל את מערכת היחסים שלהם. הוא רוצה, שהיא תראה שהוא מוכן לעשות הכל כדי לראות אותם שוב יחד. מסוג השירים שגורמים לך לחשוב: מנין אני מכיר אותו? או: איך המציאו עוד בלדת אהבה שנשמעת כמו שיר, שאם לא היה נולד, היו צריכים להמציא אותו.

האלבום נפתח בבלדת אהבה איטית If Our Love Is Wrong, מאופיינת במלים אישיות וסנטימנטליות. הטון מתנמך מעט בשיר הבא Give Me Something. הפעם – שיר אופטימי ואנרגטי שנוסק במהלך הפזמון. פשטות הטקסט, המילים החוזרות – נועדו להפוך את השיר ללהיט קליט. למרות שרוב השירים מחוברים יחד על ידי מוטיב של רגשות רומנטיים, ב – Only You קאלום סקוט שר על חבר שעזר לו בזמנים קשים כאשר חווה בדידות בתקופת ההתבגרות.

האלבום מכיל את Dancing On My Own הוא השיר שזיכה את קאלום סקוט לב – Got Talent, למעשה, גרסה איטית יותר של השיר של Robyn, שיר שמבטא חזק את הצער שמכילות המילים.

Only Human הוא אלבום בכורה טוב מבחינת האוריינטציה המוסיקלית של קאלום סקוט, אבל אין בו, שום דבר מיוחד שיגרום לי להמליץ בהתלהבות יתרה. עם זאת, חייבים לציין, קולו של קאלום סקוט הוא נפלא ומיוח, וגם – מנגינות אחדות יקחו בשבי את בעלי הלבבות הרומנטיים.

1. If Our Love Is Wrong

2. Give Me Something

3. Rhythm Inside

4. You Are The Reason

5. Come Back Home

6. (Stop Myself (Only Human

7. Dancing On My Own

8. Only You

9. Won't Let You Down

10. What I Miss Most

11. Hotel Room

Calum Scott - Only Human

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: