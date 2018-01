הוא יטפס על כל הר, יחצה כל אוקיינוס – כד להיות איתה. זמרי בלדות פסנתר נוגות מהסוג של קאלום סקוט יחצו אוקיינוסים והרים על פני הגלובוס, כי הם נוגעים במקומות הכי רגישים-שקופים של אוהבים-נאהבים-מאהבים. מסוג השירים שאפשר לומר עליהם – שיר אהבה שהוא קיטש מושלם, שבו המאהב שר כמה היא הסיבה לכל דבר שהוא עושה. בשיר יש גם נימה של הבעת של חרטה שהוא לא עשה מספיק כדי להציל את מערכת היחסים שלהם. הוא רוצה, שהיא תראה שהוא מוכן לעשות הכל כדי לראות אותם שוב יחד. מסוג השירים שגורמים לך לחשוב: מנין אני מכיר אותו? או: איך המציאו עוד בלדת אהבה שנשמעת כמו שיר, שאם לא היה נולד, היו צריכים להמציא אותו. תקשיבו לשתי גרסאות – האחת המקורית, השניה – רמיקס לרחבות בעיבוד לביטים אלקטרוניים. האזנתי פעמיים, והשיר הזה התנחל אצלי חזק. כן, לא חייבים לחפש איכויות על בכל בלדת אהבה, שנכנסת לפסקול אוניברסלי

*** "You Are The Reason" מגיע אחרי שני הסינגלים הקודמים של סקוט, השיר המקורי שלו "Rhythm Inside", שזכה ליותר מ -24 מיליון האזנות בשרותי ההזרמה, וגרסתו ל – "Dancing On My Own" של רובין, שהפכה להיות סנסציה עולמית, עם 550 מיליון האזנות מקם ראשון באייטיונס ב-11 מדינות.

There goes my heart beating

'Cause you are the reason

I'm losing my sleep

Please come back now

There goes my mind racing

And you are the reason

That I'm still breathing

I'm hopeless now

I'd climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I've broken

Oh, ’cause I need you to see

That you are the reason

There goes my hands shaking

And you are the reason

My heart keeps bleeding

I need you now

If I could turn back the clock

I'd make sure the light defeated the dark

I'd spend every hour, of every day

Keeping you safe

And I'd climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I've broken

Oh, ’cause …

Calum Scott - You're The Reason

