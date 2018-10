מה נדרש ממתמודד בתוכנית ריאליטי מוסיקה? להיות מאוד אישי וייחודי או לתת את הביצוע של חייו בלי קשר ל"סגנון אישי"? למוקי היתה בעיה עם עמית בן דוד, שבחרה לשיר שיר ממחזמר (Dream Girls) הבחורה עלתה לבמה כדי לעשות מחזמר. קול ענק, נוכחות בימתית. אלה בדיוק דרישות הז'אנר, וברמות הגבוהות שבו. השופט מוקי הכיר בכישורים האולטימטיביים שלה, אבל האשים אותה ב – שאו-אופ. מה רצה? שהיא תעשה מחזר בלי השאו-אופ התיאטרלי הזה? הרי זו מהות הז'אנר. עמית בן דוד עשתה את המוטל עליה ברמה גבוהה מאוד. היא היא הזמרת שמתאימה ככפפה לשאו אופ של ריאליטי מוסיקה, והבחירה שלה בשיר היתה כדי להפגין יכולות השאו-אופ שלה. במחזמר כמו במחזמר – זה מה שנדרש. לא?

גם כיתריה, הזמרת בעל שיער האפרו מקהילת העברים בדימונה, עשתה שו אופ בדרכה בגרסה שלה ל – I Lived של One Republic וב -Dusk Till Dawn של זאין מאליק, בשיתוף סיה, או כצו שאמר נכונה השופט גלעד כהנא – היא עשתה שימוש בכל המניירות של זמרות סול שהיא גדלה עליהן, כלומר – היא לא היתה מגיעה לביצועים המרשימים האלה ללא המניירות האלו המוכרות מזמרות מאריתה פרנקלין ועד ביונסה. כאן הבעיה של שופטי הריאליטי: באי התייחסות לז'אנר/ השיר הנבחר, ומבחינה זו עמית בן דוד אינה נופלת מכיתריה! שתיהן מצוינות בז'אנר שהן בחרו. יותר קל לשופטים להתרגש מסול שמגיע עם כל הסלסולים הווקאליים המדהימים. זה חמאה מתוקה על לחם חם ופריך. זו אינה רק "נשמה". זו טכניקה, ויש המון זמרות "שחורות" מעולות ששרות באותה טכניקה. מוקי הוא שופט חד אבחנה, אבל עדיין שבוי בתפיסות מיושנות, ולא מצליח לחשוב מחוץ לקופסא. גם עמית בן דוד נשענת על כל אותם דפוסים (מניירות) שקשורים לז'אנר, ובאודישנים למחזות זמר, היא ככל הנראה תגיע רחוק. ב- The Four ישראל היא לא תקבל את הצ'אנס, כי גם השופטים חושבים לפי ניירות.

דיאנה איזייב – "לבחור נכון", "הייתי חוזרת"

שרית אביטן – "טיפש או מאוהב" (ניצחה בדו קרב)

מייק אלישקוב – "תוכו רצוף אהבה"

שירז לנציאנו – "תשע נשמות"

כיתריה I Lived ו – Dusk Till Dawn (ניצחה בדו קרב)

גיל דוגמא – "לילותי

עמית בן דוד – And I'm telling you i'm not going

וידיאו: שירז לנציאנו נגד כיתריה