את מכונת הלהיטים של Clean Bandit אפשר להציג בכל יריד מוסיקה המוכר את הצעקה האחרונה בפופ. הם מגיעים ללייב פארק ב-26 ביולי. ילידי קיימברידג' 2008, הלהיבו ב – Rockabye עם פול שון ואן מארי. אוריינטציית ההיפ הופ-רגאטון. מהוקצע, קליט. טקסט המוקדש לכל אם חד-הורית המתמודדת עם חיים מסובכים, שמבטיחה לילד שלה להגן עליו בכל מחיר. "קראו לזה אהבה ומסירות/ קראו לזה הערצה/ בסיס/ קשר מיוחד של יצירה/ שיר לאימהות חד-הוריות מתוסכלות". מילים פשוטות: המנון שורף רחבות וסוחף רשתות חברתיות. ג'ק ולוק פטרסון, הצמד האלקטרוני מקמבריג' עשה עבודה מקצועית. את השיר כתבו בעזרתה של אם חד-הורית שסיפקה דברים מהוויתה הקשה..

נפשות פועלות: ג'ק פטרסון (בס-סקסופון), לוק פטרסון (תופים), גרייס צ'אטו (צ'לו, סינתיסייזר) קלין בנדיט הם מיקס בין צליל קלאסי, פופ מסחרי רקיד, מוסיקה אלקטרונית והתזמור המיוחד לצמד. שני סינגלים שהולכים לפניהם: Mozart's House ו- Rather Be. אין להם בעיה לחבר מיתרים קלאסיים עם steel drums. מוסיקת דאנס עם ליריות קסומה כמו ב – Up Again עם הקול השמימי של Rae Morris. מצד אחר – הראפ של New Eyes feat. Lizzo. הם ימזגו בקלות קלאסיקה עם פופ דרים ודאנס ב – Symphony עם זארה לארסון. ב – המוסיקה המלודית נהנית מהפקה יצירתית בהיתוך של ביטים אלקטרוניים, מיתרים, האוז, דראם אנד באס, היפ הופ, דאנס ואירוחים של זמרות מצוינות. לא לקחת ללב ולריאות. יש כאן נסיון לייצר פופ קליט, נגיש ורקיד. הפיצוי של קלין בנדיט על העדר עומק – הוא בעצם הכיף שבלחבור למוסיקה שלהם.

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

Clean Bandit – Symphony feat. Zara Larsson

Clean Bandit – Rather Be ft. Jess Glynne

Clean Bandit – Tears ft. Louisa Johnson

Clean Bandit & Jess Glynne – Real Love