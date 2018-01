היה ברור כמו השמש הזורחת בשמי הוואנה, שקמיליה קביו, לא תשרוד בהרכב של "פיפת' הרמוני", שהוקם בשעתו במסגרת האקס פקטור. קביו המוכשרת והאטרקטיבית (ילידת הוואנה שגדלה במיאמי) האפילה על חברותיה בגדול. אלבום החדש שלה גדוש בשירי פופ קליטים, וזה אינו רק "הוואנה", שהגיע לפסגת הבילבורד בארה"ב. למעשה, קביו מעדיפה שירים תחושתיים על פני שירים קצביים. "הוואנה" בהחלט אינו שיר מייצג. לקאבלו יש כשרון אמיתי לבלדות של פסנתר מלנכולי, כמו "משהו שצריך לתת" ("הגשם שלך חודש נובמבר שלך יכול להבעיר את הלילה") או השיר Consequences, בו היא מהרהרת במחיר הגבוה של האהבה.היא גם מנסה סגנון אקוסטי בנוסח אד שירן ב – All These Years. קמילה קביו במיטבה – אפילו כשהיא מיוסרת ביותר, היא נשמעת לגמרי בטוחה בעצמה.

1. "Never Be the Same"

2. "All These Years"

3. "She Loves Control"

4. "Havana"

5. "Inside Out"

6. "Consequences"

7. "Real Friends"

8. "Something's Gotta Give"

9. "In the Dark"

10. "Into It"

Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

Camila Cabalo - Camila

