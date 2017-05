יש אלבומי ראפ ויש אלבומי ראפ. Damn של קנדריק לאמאר הוא רמה בפני עצמה. מבקרים רבים העניקו לו את הציון 100. גם אם נסחפו, יש בסיס.

“The world is endin’, I’m done pretendin’, and f— you if you get offended” אומר לאמאר בקטע שנקרא Feel אחד השירים החזקים באלבומו הרביעי. זהו שינוי משמעותי אצל הראפר בן ה-29, שרק לפני שנתיים, באלבום To Pimp a Butterfly, הבטיח כי .“we gon’ be alright” מאז העולם השתנה, אולי אפילו הגיע לקיצו בעקבות דונלד טרמפ, שאינו חובב היפ הופ בלשון המעטה.

DAMN הוא הודאה שהדברים אינם כבר “Alright”, ומצד שני – הבטחה ש"הם" לא ישנו אותי בשיר Element.

זה אלבום שבו מצטמצם עוד יותר המרחק שבין האישי לפוליטי, נוגע בנושאים סוציו פוליטיים. בשיר XXX בו שותפה להקת U2 נשאלת השאלה: “Is America honest, or do we bask in sin?”

Sounwave, המפיק שתרם לשלושת אלבומיו הקודמים של לאמאר, עבד על שמונה מהשירים בהפקה קוהרנטית שאיחדה את סגנונותיו השונים. התוצאה המלוטשת קיימת בשירים כ – DNA ו – Feel. מיוחד השימוש ב – Vocoder בשיר Loyalty בשיתוף ריהאנה. קנדריק לאמאר לאמאר, עתיר גראמיז, מחובק ע"י המיינסטרים, אבל ממשיך להיות נוקב ואנושי, בעל יכולת נפלאה לשלב את ה"אלמנט" האישי בעין אירונית ובענווה עם מודעות חברתית ומוסיקליות שחורה המחברת בין האולד סקול היפ הופ לדבר הבא ההכי עדכני בהיפ הופ.

. Blood 1

2. DNA

3. Yah

4. Element

5. Feel

6. Loyalty f. Rihanna

7. Pride

8.Humble

9. Lust

10. Love

11. xxx f. U2

12. Fear

13. God

14. Duckworth

Kendrick Lamar – HUMBLE

