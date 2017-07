"השחר מתחיל לעלות/ האורות סוגרים את עיניהם העייפות/ בקרוב אהיה איתך אהובתי,/ אתן לך הפתעה השחר שלי/ אהיה איתך יקירתי בקרוב/ אהיה איתך כשהכוכבים מתחילים ליפול"

It's getting near dawn,

When lights close their tired eyes

I'll soon be with you my love,

To give you my dawn surprise

I'll be with you darling soon,

I'll be with you when the stars start falling

את הפיוט הזה כתב פיט בראון, משורר, חברם של גינגר בייקר וג'ק ברוס (הוא כתב גם את I Feel Free ואת White Room). את המוסיקה כתבו אריק קלפטון וג'ק ברוס. זה קרה בלילה אחד, כשחברי קצפת עבדו באולפן. בראון היה שם. לקראת שחר, ג'ק ברוס ניגן קטע על הקונטרבס שלו באוריינטציית ג'אז. בראון מספר כי באותם רגעי שחר, הוא התבונן בחלןם וכתב – 'It's getting near dawn'. זו היתה ההתחלה של אחד השירים האלמותיים בהסטוריה של הרוק. ג'ק ברוס קיבל את הרעיון לקטע המוסיקלי ההוא, אחרי שהיה בהופעה של ג'ימי הנדריקס. במהלך השנים הוא היה גא בכך, שאנשים צעירים שמגיעים לרכוש בס בחנות כלי נגינה, מנסים אותו על הקטע הזה. ג'ימי הנדריקס ניגן את השיר לעיתים בהופעותיו, מבלי שהיה מודע לכך, שהוא נכתב בהשראת קטע שלו.

בחברת התקליטים לא כולם התלהבו. מנהל החברה אמר על השיר "זבל פסיכודלי". הוא גם לא האמין שהבסיסט ג'ק ברוס צריך לבצע את השיר. הוא העדיף את אריק קלפטון.

השיר הוא אחד האהובים ביותר של קלפטון. הוא המשיך לנגן אותו בהופעותיו. Cream עצמה ביצעה את השיר ב-1993 בטקס הכנסת הלהקה להיכל הרוק בארה"ב ובמופע האיחוד ב-2005 כהדרן. השיר הוא חלק מהאלבום הרוק הפסיכדלי של קצפת – Disraeli Gears שיצא ב-1967.הוא הגיע למקום החמישי במצעד הנמכרים ביותר בארה"ב ורק למקום ה-25 בבריטניה.

It's getting near dawn,

When lights close their tired eyes

I'll soon be with you my love,

To give you my dawn surprise

I'll be with you darling soon,

I'll be with you when the stars start falling

I've been waiting so long

To be where I'm going

In the sunshine of your love

I'm with you my love,

The light's shining through on you

Yes, I'm with you my love,

It's the morning and just we two

I'll stay with you darling now,

I'll stay with you till my seas are dried up

I've been waiting so long

To be where I'm going

In the sunshine of your love

I'm with you my love,

The light's shining through on you.

Yes, I'm with you my love,

It's the morning and just we two.

I'll stay with you darling now,

I'll stay with you till my seas are dried up

I've been waiting so long

I've been waiting so long

I've been waiting so long

To be where I'm going

In the sunshine of your love

Writer/s: ERIC PATRICK CLAPTON, JACK BRUCE, PETER CONSTANTINE BROWN, PETER RONALD BROWN

Cream – Sunshine Of You Love

