תתחברו. תצטרפו. תשתחררו. תיסחפו. אין פה משהו מעבר. רבע לאפריקה עושים שימוש בטקסט רזה ומעניקים לו תפקיד ראשי במחזה בתקווה שיתחבר לגרוב, לשעטנז האפרו-פאנקי-אוריינטאלי. האמצעים (מילים בסיסיות) מקדשים את המטרה. הריטואל כשלעצמו הוא מהלך מוסיקלי פשוט, הנשען על הקצב של הנגנים והזמרים כמו גם על התבנית המוסיקלית הרפטטיבית. רבע לאפריקה אינם מחפשים כאן מורכבות, אלא בעיקר איך להזיז-להקפיץ, לייצר את התחושה והאווירה. האם כותב שורות אלו מסתפק בגרוב הזה? האם הוא מתחבר טוטאל? כאן עלי להסתייג: תחושה ריתמית – כבודה במקומה מונח, אבל אני מחפש גם מבנה מלודי מעניין, מה שחסר לי מעט כאן.

רבע לאפריקה הם : אליסף בשארי – שירה ועוד, יקיר ששון – שירה, סקסופון וגיטרות, ירון מיטלמן – בס, רועי פרידמן – כלי הקשה, טל כוכבי – תופים, יונתן דסקל – קלידים, ארתור קרסנובייב וארד עייני – חצוצרה.

Connect connect connect connect

we feel the vibe

so you connect

connect connect connect with it

you’ll sing with us

you will connect

Connect connect connect connect

you feel the vibe

so we connect

connect connect connect with it

we’ll sing it twice

you will connect

דירוג: