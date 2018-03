אני יכול להבין מדוע השיר הגיע ללא טקסט מצורף (כמו בסינגלים אחרים). מדובר בשיר קצר מאוד של ארבע שורות, שמשמש יותר אמצעי לקדם את הגרוב של "רבע לאפריקה" מאשר תמליל בעל משקל העומד בפני עצמו:

Come Around and Dance Like A Child/ Feel The Beat On The Ground/ Come And Dance Like Nobody Is Watching/ And Let The Celebration Begin.

גם המוסיקה בעיקרה מכוונת מטרה – להרקיד, להזיז, כמעט לא משהו מעבר. אני מתקשה לצרף את Like A Child לפלייליסט המובחר של ההרכב לא רק בגלל הטקסט הסתמי. יש תחושה ש"רבע לאפריקה" הופכים את הגרוב לעיקר ולא את השיר. במקום שיר אנחנו מקבלים בעיקר דפוס קצבי מוכר באוריינטצית האפרו אמריקאית כדי להפעיל את הגוף. נכון שהצליל הפאנקי, והעיבוד מוסיפים ניואנס יפה להתפתחות השיר, אבל אני כבר מחפש אצל "רבע לאפריקה" המצוינת משהו מורכב יותר מאשר מסר פשטני של "בואו נתחיל את המסיבה" ו"רקוד כמו ילד" וגם מוסיקה מורכבת יותר, מיוחדת יותר. זה לא קרה כאן.

הרכב: יקיר ששון – שירה סקסופון גיטרה, אליסף בשארי – שירה עוד, רועי פרידמן – כלי הקשה, ירון מיטלמן – בס , ארתור קרסנובייב – חצוצרה, ארד ייני – חצוצרה, טל כוכבי – תופים , יונתן דסקל – קלידים, גל דהן – טנור סקסופון, ריג'וייסר – תכנות

קליפ: צולם מועדון האזור תל אביב בפברואר 2018. צילום ועריכה – דניאל אליאור

דירוג: