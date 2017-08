שיר שיכנס לרשימות הנצח של הפופ בזכות הביצוע הנוגה המחלחל של רוברטה פלאק. שישה שבועות במקום הראשון במצעד המכירות האמריקני. השיר שפתח בפניה הדרך להצלחה מסחרית גדולה אחרי שני אלבומים שנכשלו. המיוחד בה – שילוב של פולק וג'אז, לא מצא אוזן אצל הקהל הגדול, עד שהגיע השיר הזה, שלא נכתב עבורה. זמר הפולק אוון מקול Ewan MacColl כתב את השיר לאהובתו פגי סיגר ב-1957, אחרי שהיא ביקשה ממנו שיר לסצנה רומנטית במחזה בו היא השתתפה. "לא היינו אז זוג", סיפרה בראיון, כי הוא היה איש נשוי". מאוחר יותר התגרש למענה. (האזינו מטה לביצוע הנורא שלהם לשיר) השיר נחשף בגדול ב"מיסטי" Play Misty For Me, סרטו של קלינט איסטווד משנת 1972. הוא זכה בפרס הגראמי לשנת 1973 על "שיר השנה" ו"תקליט השנה" וניצח את "American Pie" של דון מקלין בשתי הקטגוריות האלו. לשיר ביצועים רבים ביניהם של אלביס פרסלי, ג'וני קאש, ג'ורג' מייקל וגורדון לייטפוט.

רוברטה פלאק – האלבום First Take 1972

בפעם הראשונה שראיתי את פניך/ חשבתי שהשמש זרחה בעיניך/ והירח והכוכבים היו המתנות שנתת/ לחושך ולשמים האינסופיים/

בפעם הראשונה שנישקתי פיך/ חשתי את האדמה נעה בידי/ כמו הלב הרועד של ציפור שבויה/ שהיתה שם לפי לפי פקודתי אהובי/ בפעם הראשונה ששכבתי איתך/ הרגשתי את ליבך קרוב כל כך לשלי/וידעתי ששמחתנו תמלא את האדמה/ ותימשך לנצח אהובי/ בפעם הראשונה שראיתי את פניך / הפנים שלך, הפנים שלך

The first time ever I saw your face

I thought the sun rose in your eyes

And the moon and the stars were the gifts you gave

To the dark and the endless skies

The first time ever I kissed your mouth

I felt the earth move in my hand

Like the trembling heart of a captive bird

That was there at my command my love

And the first time ever I lay with you

I felt your heart so close to mine

And I knew our joy would fill the earth

And last till the end of time my love

The first time ever I saw your face

Your face, your face

Writer/s: EWAN MACCOLL

