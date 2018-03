שיר הנושא של האלבום הקרוב של רוג'ר דלטרי הוא קאבר לשיר של גרנט מימס Garnet Mimms, שיצא במקור ב -1964. עטיפתו משמשת תצוגה מקדימה לאלבום הסולו התשיעי של דלטרי, סולן וממייסדי להקת הרוק הקלאסית "המי" (The Who)

"כל עוד יש לי אותך" הוא שיר שמחזיר לשנות השישים, עד לפני שפיט טאונסשנד (Townshend), הגיטריסט והכותה הראשי של "המי", החל לכתוב את השירים של להקתו". אז זה היה הרכב של נערים שניגנו מוזיקה נשמה לקהל קטן באולמות של כנסיות.

למעשה רוג'ר דאלטרי חוזר לעידן הסול רוק של אז, אלא שממרום גילו הוא שר את השיר הרבה יותר מהוקצע – אחרי מאות אלפי שעות במה. כשאתה בן 19, אין עדיין את נסיון החיים, כשאתה מגיע לגיל 74. המדהים הוא שבגיל הזה, דלטרי עדיין נשמע Frontman בעל קול עוצמתי, שזמרים ביח 19 יכולים להתקנא בו. איזו אנרגיה!

ב"כל עוד יש לי אותך" משתתף פיט טאונשנד. האלבום בהפקת דייב ארינגה מכיל שירים מקוריים וקאברים לשירים של סטיבי וונדר, ניק קייב וספן סטילס.

You'd better

Give him up

Oh Give him up

Explain it to him naturally

So he don't get hurt

We've got so much left to do

And he'll step right in side my shoes

I will leave it up you, to you

You'd better

Give him up

Oh Give him up

Explain it to him naturally

So he don't get hurt

We've got so much left to do

And he'll step right in side my shoes

I will leave it up you

So you don't think it's going to work

Don't think it's going to work

Well I ask you from experience

Do you want it enough

Am I right to a suit

Does he mean that much to you

Take him up, you know you won't lose

(Piano Solo) Well I better give you up

Oh I better give you up

Go back to the lonely streets

Well I wish you broke up

Why do things always go wrong

Perhaps I let to you to long

But then you sot in me along, along So you don't think it's going to work

You don't think it's going to work

Well I ask you from experience

You don't want it enough

Am I right to a suit

Does he mean that much to you

You know you won't lose, ca n't lose

Roger Daltrey - As Long As I Have You

