האלבום ה-30 של רוד סטיוארט יוצא כמעט 50 שנה מאז שחתם על חוזה התקליטים הראשון שלו. ב – Blood Red Roses, סטיוארט עובר דרך ז 'אנרים – פולק, פופ, מוסיקה אירית מרקידה (Blood Red Rose), בלוז, – "Rollin' & Tumblin' סטנדרט המוכר ממאדי ווטרס, פאנק – “Hole In My Heart”, ודאנס מתוזמר סול ופאנקי ב – Give Me Love, בו סטיוארט מקונן בקצב על אומללות של מי שחסר אהבה.

There was a time I was a good man

Now I'm drowning in my misery, ahh yeah

My life's going nowhere

שנאמין למאהב הגדול? אני מאמין לסטיוארט, שהוא כל כך נהנה לייצר סלט סגנוני מגוון – שהוא לא ממש מחפש קו ועומק במילים, המתנודדות בין נעים לסתמי. "אני בחור טוב בנשמתי, למרות שאני אולי מזדקן", הוא שר ב – “Rest Of My Life”.

וגם "עכשיו אני מזדקן, ונערות נעשות צעירות יותר", הוא מתאר את דרך ההתבוננות שלו המרגיזה ב" “Cold Old London”. ובכל זאת, יש כמה רגעים חזקים. ב – “Didn’t I?” בו הוא צופה חסר אונים בטראומת ילדות הכוללת התמכרות לסמים, וב – Grace, רגע נדיר של פשטות לירית שמבטאת הכאב. בלדה אירית, שכתבו פרנק ושון או'מירה ב -1985, שמספרת את סיפורה של צעירה מדבלין, גרייס גיפורד, שנישאה לארוסה ג'וזף פלאנקט שעות ספורות לפני שהוצא להורג בגאול קילמינהאם על חלקו במרד האירי בשלטון הבריטי ב-1916. ברוב המקרים, Blood Red Roses הוא אלבום רוד סטיוארטי טיפוסי שאין בו הרבה מתחת לפני השטח, אבל יש בו כמה רגעים יפים לכל מי שאוהב לחזור את קול הנשמה הצרדרד.

Rod Stewart – Didn't I ft. Bridget Cady

Hole In My Heart

Look In Her eyes Hole In My Heart Farewell Didn’t I Blood Red Roses Grace Give Me Love Rest Of My Life Rollin' & Tumblin' Julia Honey Gold Vegas Shuffle Cold Old London Who Designed The Snowflake

