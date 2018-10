הסינגר סונגרייטר המלנכולי מענג בצליליו הרכים. הכאב לעיתים מופלא כשהוא מגיע מלודי להפליא. מה הסיפור? עכשיו, אחרי שכולם הלכו, הוא מוצא את עצמו בדיוק במקום שבו התחילו. הלוואי וידע דרך טובה יותר, אבל הזמן לצידו. אז יחכה, ככל שהחתך עמוק יותר הפיתיון מתוק יותר. הוא ניסה. לא הצליח. זה לא משנה מי צודק לא משנה מי לא בסדר אלא רק כמה כמה עמוק / כמה זמן …

רועי שקד מספר סיפור אישי בטון בהיר, ברגש מאופק. בראש מפוקח. המנגינה, ההרמוניה והחיבור למילים הם התגלמות הזמר-יוצר האולטימטיבי. המצב החדש, שר רועי שקד, מוליד תובנות. השילוב בין האקוסטי לחשמלי, בין הפסנתר לגיטרות, קולות רקע, שירה בהירה, מלאת כוונה הוא המינון המדויק לשיר הזה. עשיתי Repeat פעמיים ושלוש. תהיה פעם רביעית.

*** רועי שקד נע כבר שנים נעים על הקו ישראל-ארה"ב-ישראל. הוא עבר עם משפחתו לבוסטון בגיל 12. אחרי שירות צבאי בארץ נסע בשנית מעבר לים, שם השלים לימודי מוסיקה בברקלי, ולאחר מכן פצח בקריירה מוסיקלית. שירים ויצירות שכתב השתלבו בעשרות תוכניות טלוויזיה, פרסומות וסרטים ביניהם סקס והעיר הגדולה, ניפ/טאק, CSI מיאמי, פוסידון, השטן לובשת פראדה ועוד ועוד. לפני שנתיים שב לישראל והחל לעבוד על אלבום חדש – Know Nothing, מתוכו יוצא הסינגל ראשון I’ll wait מלווה בקליפ שרועי עצמו ביים ובהשתתפות הרקדנית מורן מילר, מלהקתה של ענבל פינטו.

Now that everyone’s gone/I find myself right back where we started

A lonely fan rattles on/ You stare at me, I stare at the floor

I wish I knew a better way/ I want this day to fade away

Time is my only friend/ Nothing left to say

So I wait, I’ll wait/ The deeper the cut the sweeter the bait

The moment she starts to sway riggers/ my time-delayed fingers

away from my piano keys/ First with unease

As I creep on a tightrope through slivers of hope

her lips quiver/ She lets it be

So I wait, I’ll wait/ The deeper the cut the sweeter the bait

The moment she starts to sway triggers/ my time-delayed fingers

away from my piano keys/ First with unease

As I creep on a tightrope through slivers of hope/ her lips quiver

She lets it be

It doesn’t matter who’s right/ It doesn’t matter who’s wrong

It only matters how deep/ It only matters how long…