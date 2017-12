בעזרת האפרו-סטאר, מיסטר איזי, משגרת ריי (Raye) סינגל פאנקי לייט בעל נימה נוסטלגית, מחליפה בין שירה לראפ בשיר על מאהב לשעבר שגילה יחס רע ואלים כלפיה. "כל מה שאתה חושב כשעשית את זה / עכשיו אתה מחוץ למסלול שלי כמו אמבולנס / תגידי'פאם-פאם-לא-לאם' אני סיימתי עם זה / כבר שום מקרה חירום לא אני לא בתוכך", מצהירה ריי בהפקה עדכנית של של פרייזר ט 'סמית' פרודקשן.

אם השיר הזה מוכר, זה משום שהמנגינה הוא בעצם עיבוד חכם של הלהיט "Always On Time” של Ja Rule ו- אשנטי. ריי מעניקה לשיר את הטוויסט שלה במשפט "תמיד הייתי שם בשבילך, או / תמיד הייתי בזמן / ונתתי לך את כל / אז עכשיו אתה מטלפן, אני לא עונה".

ריי היא רחל קין Rachel Keen (נולדה ב -24 באוקטובר 1997), זמרת ויוצרת בריטית מלונדון. היא ידועה בעיקר על ל"By Your Side" משנת Jax Jones' ולאחרונה על "You Don't Know Me" שהגיע למקום השלישי במצעד הבריטי. השיר לקוח מתוך פרויקט חדש, הכולל שיתופי פעולה עם אמנים שונים. הפרויקט ייצא בתחילת שנת 2018.

"Baby, I was always there for you oh I was always on time And I gave you my all So now you call, I decline And now I don't know about you But I know I'm gonna be fine"



