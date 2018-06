דבר אחד בטוח: רינגו סטאר לא מרגיש בן 78. צעיר בצעדיו, שר ממש בסדר, עדיין אוהב להיות מאחורי התופים ומרגיש כמו מי שבא לעשות גוד טיים עם יותר מאשר עזרה קטנה מידידיו האולסטארס הותיקים. פיס אנד לאב? מבחינת רינגו – אין שום בעיה להשתמש במסר המשומש, והוא עושה את זה על גבול הפתטי.

מבין שני השורדים של הביטלס, ההופעות של פול מקרטני הפכו אגדתיות ואלמותיות. מקרטני סיפק סוג של תחיה מחודשת של הביטלס, עם הכריזמה והאישיות הבימתית המקסימה שלו. רינגו, האנטי סטאר של הביטלס, הולך על פחות קלאסיקות של הלהקה ומבליט בעיקר את השירים שהיה שותף לכתיבתם או לביצועם הקולי. בגדול פרט לקומץ שירים של ביטלס, כמו “Yellow Submarine” ו – “With a Little Help from My Friends”, ההצגה החיה של סטאר אינה מתבססת על הביטלס. הוא בנה הופעה על מגוון של שירי רוק ופופ מוכרים עם הרבה מאוד קאברים בין השאר לקארל פרקינס (השיר הפותח Matchbox) טן סי סי, סנטנה, טוטו, גברים בעבודה, רובם בביצועי סולו של החברים שהשתתפו בעבר בהרכבים הנ"ל. בשביל זה מגיעים לשמוע רינגו סטאר? יש תחושה שסטאר מעולם לא היה אמור להיות הדמות הדומיננטית באור הזרקורים, והמופע הזה חיזק אותה, במיוחד כשמדובר בהזדמנות לשמוע אחד המתופפים האגדיים בהיסטוריה. סטאר אינו מחדש. הוא הולך על סלט נוסטלגי ושאר ירקות. אתה לא משלם כדי לשמוע את החבורה של רינגו עושה “Oye Como Va” של טיטו פואנטה. גם הפופ הלטיני של סנטנה לא ממש הלהיב. אם כבר סנטנה – אני מעדיף את המקור.

בסך הכל: מופע רוק בידורי לא מעניין. נכון שרינגו סטאר אינו מנסה להיות מישהו אחר. אבל הוא מציע מעט מאוד מהאלבומים שלו, אישיותו הבימתית די חיוורת (הומור דל), וגם מאזור התופים אין הרבה על מה לכתוב הביתה. כששמעתי את מקרטני לפני כמה שנים, עמדו לי דמעות בעיניים. רינגו סטאר והאול סטאר בנד שלו גרמו לי געגועים למקרטני.

שירים

Matchbox, It Don't Come Easy, Dreadlock Holiday, Evil Ways, Rosanna, Down Under, Boys, Don't Pass Me By, Yellow Submarine, I'm Not In Love, Black Magic Woman, You're 16, Anthem, Who Can It Be Now, The Things We Do For Love, Oye Como Va, I Wanna Be Your Man, Hold The Line, Photograph, Act Naturally, Help From My Friends, Give A Piece A Chance

משתתפים: רינגו סטאר – שירה תופין, קולין היי (זמר-יוצר-גיטריסט מלהקת "גברים בעבודה"), גראהם גולדמן (זמר-גיטריסט מלהקת 10" סי סי"}), סטיב לוקת'ר (גיטריסט מלהקת "טוטו") גרג רולי (נגן הקלידים לשעבר "ג'ורניי", "סנטנה"), וורן האם (סקסופון), גרג ביסונט (תופים)

צילום: מרגלית חרסונסקי

Yellow Submarine

You're 16

I Wanna Be Your Man

Ringo Starr & His All Starr Band - Give More Love

גלריה

