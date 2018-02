All you need is love, חוזר רמי קלינשטיין על מסר נצחי. המסרים האלה אינם משתנים. צריכים רק להאמין שבתוך הדאגות והפחדים – זה אפשרי. There's nothing you can make that can't me made, שרו הביטלס, ורמי קלינשטיין מנטרל עצמו מתובנות מתוחכמות כדי לשיר "כי מאהבה באנו, לאהבה בסוף נשוב". רק יש להשאיר אור בקצה המסדרון. כאילו שלא ידענו. מה הם שירי אהבה אם לא חזרה לאהבה. נדוש או פשטני, קלינשטיין שר את המסר בקצב בלתי מתפשר, בכוונה מלאה באמונה חיובית. באשר למבנה של השיר יש כאן ניואנס יפה: קלינשטיין עוצר את המהלך הקצבי לאיזושהי אתנחתא "שקטה" כדי להעלות מחדש על המסלול הקצבי. העיבוד והפקה תיבלו את הרוק בתבילנים ים תיכוניים. השיר ידידותי למשתמש, רקיד, טעון במטעני רגש מחוייכים. רמי קלינשטיין לא עושה חשבון לאף אחד. מסרים חברתיים, פולטיים, ממש לא מעניינים אותו. הוא חי את הרגע, את החיים, את המיינסטרים, ולמרות שיש המון פרידות וגירושין, מתאהבים כל פעם מחדש ואפילו מצליחים להוציא מזה עוד להיט.

שוב הבוקר עולה/ והיום מתגלה/ אנשים כבר יוצאים לרחובות/ כל אחד עם מטען/ של מקום ושל זמן

ושל שקט אחרי הקרבות

יש מיליון דאגות/ ממרתפים ועד גגות/ אוקיינוס של סיבות לפחד/ גם אני וגם את/ כבר הבנו לאט

שהאושר נולד מרגע בודד

החיים כמו החיים לא עושים הנחות/ והכל מסתדר – קצת יותר, קצת פחות/ לומדים איך לשמור על מה שחשוב

כי מאהבה באנו, לאהבה בסוף נשוב

הדברים הפשוטים/ ואינסוף של חוטים/ חיברו אותנו לנצח זמני/ בתוך אצטדיון/ עם כל ההמון

הרגשנו כאילו רק את ואני

החיים כמו החיים לא עושים הנחות/ והכל מסתדר – קצת יותר, קצת פחות/ לומדים איך לשמור על מה שחשוב

כי מאהבה באנו, לאהבה בסוף נשוב

וחיפשנו מקלט/ בחיבוק או במבט/ בימים מלאים בספק מעוור/ אז השארנו שם אור/ בקצה הפרוזדור

שנדע לחזור כשהכל ייגמר

