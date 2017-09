הלחישות הזכירו לכם משהו? שארלוט היא בתם של השחקנית והזמרת הבריטית ג'יין בירקין ושל הזמר-יוצר, שחקן והבמאי היהודי-צרפתי סרז' גינסבורג. , שנודעו בשיר השערורייתי "Je t'aime… moi non plus", בו נשמעת בירקין כשהיא גונחת ונאנחת בצורה המדמה יחסי מין. גם שארלוט מלחשת בשיר הזה, אבל הטקסט של שארלוט הבת נשמע צמחוני לעומת הדואט של אמא ואבא.

"קח את ידי, בבקשה./ אל תתן לי לעוף/ תישאר איתי, בבקשה/ אל תיתן לי לשכוח אותך/ תישאר איתי, בבקשה/ אל תיתן לי לשכוח אותך/ קח א תידי , קדוש שלי/ אני אתן לך לעוף". שארלוט מפזרת ניחוחות סקסיים ברגישות ווקאלית.

זהו שיר מהאלבום הראשון של שארלוט גיינסבורג מאז Stage Whisper של 2011, גם המוזיקה הראשונה של גינסבורג מאז שהיא כיכבה בסרטו של לארס פון טרייר, "נימפומנית".

גינסבורג מתלחשת בין צרפתית ואנגלית. השיר נבנה סביב לולאה אלקטרונית היפנוטית, מפעימה בהפקת גיא מנואל דה הום מדאפט פאנק, שעושה שימוש מאופק באלקטרוניקה כדי להבליט את המסתורין הנינוח של שארלוט. אין כאן מודרניות מאולצת, אלא אווירה מקסימה בנוסחים הישנים.

Prends-moi la main, s'il te plaît

Ne me laisses pas m'envoler

Restes avec moi, s'il te plaît

Ne me laisses pas t'oublier

We're walking in the air

We're floating in the moonlit sky

I'm finding I can fly

So high above with you

Restes avec moi, s'il te plaît

Ne me laisses pas t'oublier

Prends-moi la main, mon sacré

Je te laisserai m'envoler

דירוג: