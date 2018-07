"Sunny Came Home" הוא על אישה ששמה סאני ששרפה את ביתה כדי להימלט מעברה. הזמרת שון קולווין קיבלה את ההשראה מציור, שבו היא השתמשה לעטיפת האלבום. האמנית היתה ידידתה של קולווין, ג'ולי ספיד. קולווין נולדה ב -10 בינואר 1956 בדרום דקוטה. היא לימדה את עצמה בגיטרה עד גיל 10 וקיבלה הזדמנות ראשונה כזמרת ליווי של סוזן וגה. האלבום Few Small Repairs, שנפתח בשיר הזה, הוא אלבום קונספט על גירושים, אחרי שנישואיה של שון קולווין הגיעו לקיצם. קולווין מעולם לא כתבה שירים על דמויות. כל שיריה נכתבו בגוף ראשון. "הרגשתי מאוד נוח לכתוב סיפור במקוםכל השירים הכל כך אישיים". השותף של קולווין לכתיבת השיר הזה ורבים משיריה האחרים היה ג'ון לוונטל – הוא כתב את המוסיקה והיא את המילים. השיר זכה בשני פרסי גראמי בטקס 1998, ביניהם "שיר השנה". זמרת פולק קאונטרי טובה, אותנטית. חשבתי שהזן הזה מפטסי קליין ועד אמילו הריס – עבר זמנו. והנה שון קולבין, אותנטית בעל קול והבעה שבאים ממקומות מאוד שורשיים. יחד עם המפיק הקבוע שלה ג'ון לוונטל, שון מספרת סיפורים בשירים מלודיים עטופים במעטה של עצבות, צליל קאונטרי מאוזן שעוזר לה להעביר את סיפוריה.

Sunny came home to her favorite room/Sunny sat down in the kitchen

She opened a book and a box of tools/ Sunny came home with a mission

She says days go by I'm hypnotized/ I'm walking on a wire

I close my eyes and fly out of my mind/ Into the fire

Sunny came home with a list of names/ She didn't believe in transcendence

It's time for a few small repairs she said/ Sunny came home with a vengeance

She says days go by I don't know why/ I'm walking on a wire

I close my eyes and fly out of my mind/ Into the fire

Get the kids and bring a sweater/ Dry is good and wind is better

Count the years, you always knew it/ Strike a match, go on and do it

Oh days go by I'm hypnotized/ I'm walking on a wire

I close my eyes and fly out of my mind

Into the fire/ Oh light the sky and hold on tight

The world is burning down/ She's out there on her own and she's alright

Sunny came home/ Sunny came home

Writer/s: JOHN LEVENTHAL, SHAWN COLVIN

