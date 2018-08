תשוו בין הגרסאות. עם מי אתם נשארים? לא יודע אם נורית פלד-קירשטיין ניסתה לתרגם את טום ווייטס או לכתוב שיר על פי Whistlin' Past the Graveyard. התוצאה אומרת – כל קשר מקרי בהחלט. אם נוגעים בוייטס, צריכה להיות סיבה אומנותית אולטימטיבית. קירשטיין אינה משכנעת שהיתה לה כזו. לא התרגום, לא האינטרפרטציה מצדיקים. הקלות הבלתי נסבלת. ברגע שחוזרים למקור, לא ממש יש חשק לחזור אליה.

בקומוניקט המצורף מספרים כי טום ווייטס נתן הרשאה לנורית פלד-קירשטיין לעשות שימוש בנוסח העברי שכתבה לשיר מהאלבום "Blue Valentine" משנת 1978. אני לא בטוח שוויטס ביקש לשלוח לו סקיצה של התרגום או הביצוע. אם קיבל ואישר הוא לבטח איש אדיב מאוד. בשורה תחתונה: נורית פלד-קירשטיין מסמסה את וייטס. היא אינה מגעת ליצרים שלו, לתחושות הסותרות, לשדים שמתרוצצים בין שורותיו. זה אינו הנרטיב שלה, זו אינו הסגנון שלה, זו אינה הסביבה המוסיקלית שלה. ארבעים שנה אחרי שהשיר יצא, אני חוזר אל וייטס בכיף בגרסה המקורית.

נ.ב הקליפ סתמי, טיול בחו"ל שאינו משדר את עומק התחושה והסיפור.

באתי ברכבת/ זה שקר, כמובן/ נהגתי כל הדרך/ הראש בבלגן,

רציתי רק לברוח/ לירות כמה חצים/ לובשת ת'שריון שלי/ נלחמת עם שדים

אני שורקת לי בחושך/ בין המצבות/ מחפשת ת'חיים שלי/ בבית קברות

ראית אותי נרדמת/ לאורך הפסים/ שאל את נסיך החושך/ מה הוא עושה עם הנופלים,

ומה עם העשן/ ואיך צריך ללחוץ/ את דוושת הגז סוחטת/ ודוהרת אל הבוץ

אני שורקת לי בחושך/ בלב תחושת מחנק/ מדליקה שוב את הנובלס/ בשיעול חזק

ראית את האורות שלי/ בוקעים מתוך ענן/ קראתי לכלבי הציד/ לרדוף את השטן,

אמש חציתי את הנהר/ האפס הפך שחור/ נולדתי במונית/ אין לי בית לחזור אליו

שורקת לי בחושך/ בין המצבות/ רומסת את כל העבר/ בבית קברות

מה שאתה חושב שהוא השמש/ זה רק ניצוץ בעיני/ זה קורה רק פעם בשנה

ביום העצמאות, בחיי/ כשאני בודדה אני נזכרת/ שמכשפה תמיד לבד

אל תתגנב מאחורי הגב שלי/ בוא רק מהצד

אני שורקת לי בחושך/ זה כבר לא משחק/ נורא אפל וקר פה/ ומלא אבק

נסעתי ברכבת לילה/ נוהגת בקטר, כמובן/ חציתי לילה חוליגני/ קרעתי קשת בענן,

הפשלתי את השמלה/ אתה בטח זוכר/ אמת אף פעם לא דיברתי/ אז לא יודעת לשקר

אני שורקת לי בחושך/ הירח הוא ענק/ אני ומיקי מאוס/וגם דונלד דאק

הטקסט של טום וייטס

well i come in on a night train

with an arm full of box cars

on the wings of a magpie

cross a hooligan night

and i busted up a chifforobe

way out by the cocomo

cooked up a mess a mulligan

and got into a fight whistlin' past the graveyard

steppin' on a crack

i'm a mean motherhubbard

papa one eyes jack you probably seen me sleepin'

out by the railroad tracks

go on and ask the prince of darkness

what about all thet smoke

come from the stack

sometimes i kill myself a jackel

suck out all the blood

steal myself a stationwagon

drivin' through the mud

whistlin' past the graveyard

steppin' on a crack

i'm mean motherhubbard

papa one eyed jack i know you seen my headlights

and the honkin' of my horn

i'm callin' out my bloodhounds

chase the devil through the corn

last night i chugged the mississippi

now that suckers dry as a bone

born in a taxi cab

i'm never comin' home whistlin' past the graveyard

steppin' on a crack

i'm mean motherhubbard

papa one eyed jack myeyes have seen the glory

of the drainin' og the ditch

i only come to baton rouge

to find myself a witch

i'm-ona snatch me up a

couple of em every time itrains

you see a locomotive

probably thinkin' its a train whistlin' past the graveyard

steppin' on a crack

i'm a mean motherhubbard

papa one eyed jack what you think is the sunshine

is just a twinkle in my eye

that ring around my fingers

just the 4th of july

when i get a little bit lonesome

and a tear falls from my check

theres gonna be an ocean in

the middle of the week whistlin' past the graveyard

steppin' on a crack

i'm mean motherhubbard

papa one eyed jack i rode into town on a night train

with an arm full of box cars

on the wings of a magpie

cross a hooligan night

i'm-ona tear me off a rainbow

and wear it for a tie

i never told the truth

so i can never tell a lie whistlin' past the graveyard

steppin' on a crack

i'm mean motherhubbard

papa one eyed jack

גלריה

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: