הבנאדם קם בבוקר אחרי לילה של אלכוהול, רואה מכוניות כולן בהירות ומבריקות כאילו הגיעו עכשיו מהמאדים ומרגיש רע על רקע כותרות שמבשרות מלחמה, הבנאדם עוד מספר במשחק בינגו, וכל שנותר לו – מוסיקה, מבקש לסייע לו לשיר את השיר שלו. הלו, האם יש מישהו שם שיכול להושיט יד?

אנחנו מושיטים יד ל"שייקספיר סיסטר" אחגד ההרכבים המיוחדים של הפופ הבריטי בתשעים. סינגל רביעי של הפרויקט הבריטי "שייקספיר סיסטרס" מאלבומו Hormonally Yours, שישה שבועות במצעד הבריטי ב-1992. מאחורי השיר והפרויקט Siobhan Fahey, אירי במוצאה, לשעבר בננהרמה, בשיתוף עם המוסיקאית האמריקנית מרסלה דטריוט, שעזבה את הלהקה ב-1993. הלהקה חדלה מפעילות ב-1996, וחזרה ב-2009.

Hormonally Yours הוא אחד מאלבומי הפופ האלטרנטיבי הטובים ביותר שיצאו בתשעים. Hello הוא אחד השירים הבולטים בו, ביניהם נמצא גם את "I Don't Care", את Stay, הלהיט הגדול של ההרכב, את "Goodbye Cruel World" ואת "Let Me Entertain You". אלבום עשיר, מיוחד בגוונים שבו, בטקסטים הביזאריים.

Woke up this morning and the streets were full of cars

All bright and shiny like they'd just arrived from mars

And as I stumbled through last nights drunken debris

The paperboy screamed out the headlines in the street

Another war and now the pound is looking weak

And tell me have you read about the latest freak?

We're bingo numbers and our names are obsolete

Why do I feel bitter when I should be feeling sweet

Hello, hello turn your radio on

Is there anybody out there?

Help me sing my song

La la la life is a strange thing

Just when you think you learned how to use it

It's gone

Woke up this morning and my head was in a daze

A brave new world has dawned upon the human race

Where words are meaning less and everything's surreal

Gonna have to reach my friends to find out how I feel

Shakespears Sister: Hello

דירוג: