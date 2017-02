האם כבר הניחו לראשה את כתר "מלכת הזמר המזרחי" החדשה? לא למהר. עדיין לא ראויה. בינתיים אלה ניסיונות להכשיר את הגברת הצעירה להגיע לשם. שלא תטעו: בשביל הכתר הזה אין צורך בנתוני איכות מרשימים. די בשני כותבים שמשרבטים שיר שמחות, ש"כולם שיכורים פה מאהבה". מזרח תיכון חדש? עדן בן זקן לא תשאל שאלות. היא תאמין להם. החיים כאן סבבה. כולם כאן בטירוף, עפים לשמיים. כל העיר על הגגות. ראש בעננים. חוגגים וחוגגים, כאילו כאן איביזה, אשרי המאמינים.

מדוע עדן בן זקן עדיין אינה "מלכת הזמר הים תיכוני"? כי היא עובדת על טייס אוטומטי, מוכתבת מבחינה אומנותית, נעדרת אמירה (השתילו לה את המשפט הסתמי – Tell me if you love me Mami), מכוונת מטרה – להרקיד את ההמונים בשמחות. זה בדיוק השיר הזה. דאנס ביטים אלקטרוני אגרסיבי לרחבות, קצב הקשה שבלוני, קול מסלסל גבוה ללא נשמה. ככה לא בונים מלכה חדשה.

כל העיר על התקרה / ואין לזה תרופה/ הלילה מסיבה, תוריד ת'עניבה / לא צריך כרטיס טיסה

כולם פה בטירוף / עפים כבר לשמיים ממש כמו בכישוף

הלילה לא הולכים לישון / (גנים של משוגעים)/ זה מזרח תיכון כזה / (שלא כולם מכירים) / Tell me if you love me Mami/ גם סוף העולם אותנו לא יעצור

נסתובב בכל העולם / נחזור לתל אביב/ הלב נשאר בבית הראש בעננים / כולם פה שיכורים מאהבה/ נסתובב בכל העולם / נכבוש גם את בנגקוק/ הלב ירצה לבית קשה לנו רחוק/ כולם פה שיכורים מאהבה

כל העיר על הגגות / על השולחנות/ כולם מוחאים כפיים, תרימו תכוסות/ ברוך הבא לישראל/ תמצא את ההבדל/ הגעת לגן עדן תגיד תודה לאל

הלילה לא הולכים לישון / (גנים של משוגעים)/ זה מזרח תיכון כזה/ (שלא כולם מכירים)/ Tell me if you love me Mami/ גם סוף העולם אותנו לא יעצור

נסתובב בכל העולם / נחזור לתל אביב/ הלב נשאר בבית הראש בעננים / כולם פה שיכורים מאהבה/ נסתובב בכל העולם / נכבוש גם את בנגקוק / הלב ירצה לבית קשה לנו רחוק/ כולם פה שיכורים מאהבה

דירוג: