את האוסף הזה לא תשיגו בשום מקום. הסיבה הפשוטה: חדלו לייצר אותו. כיוון שהוא אוסף של חברה ישראלית, הסיכוי לאתרו נמוך עוד יותר. זה כנראה גורלם של אוספים מצוינים רבים שהוטבעו בישראל. הם אינם קיימים עוד למכירה. שירים מסרטים – כוחם עומד להם לעיתים יותר מהסרטים, בהם התנגנו. מה שבטוח: ההנאה בהאזנה כמעט לכל אחד מהשירים לא תשתבש גם בלי לראות את הסרט שהכיל אותו. הביטו ברשימה מטה. האם אתם מזהים שירים עם שמות הסרטים שמופיעים לצידם? האוסף נפתח בשיר הנושא של סרט ג'יימס בונד Golden Eye מ-1995. הוא נכתב במיוחד עבור טינה טרנר ע"י בונו מ – U2. בוי ג'ורג' מבצע קאבר ל – The Crying של דייב ברי מ-1964 עבור סרט בשם הזה בבמויו של ניל ג'ורדן משנת 1992 בהפקת הפט שופ בויז.

"גולדן איי" Tina Turner – Golden Eye

"משחק הדמעות" Boy George – The Crying Game

"סיפור ליסבון" Madradeus – Afama

"אפרודיטה הגדולה" Vassilis Tstsanis

"מלאכים בשמי ברלין" The Carny – Nick Cave & The Bad Seeds

"כלבי אשמורת" Blue Suede – Hooked On The Feeling

"פורסט גאמפ" The Byrds – Turn Turn Turn

"נדודי שינה בסיאטל" Tammy Wynette – Stand By Your Man

"החברים של פיטר" Paul Young – Wherever I Lay My Hat

"האחים סופר מריו" Roxette – Almost Unreal

"נשיאים מתים" Sly & Family Stone – If You Want Me To Stay

"דרכו של קרליטו" O Jays – Backstabbers

"משהו ללבוש" Iki Kamoze – Here Comes The Hotstepper

"המסכה" Jim Carrey – Cuban Pete

"מטרופוליס" Freddie Mercury – Love Kills

"רוחות של תשוקה" – Legends Of The Fall (Theme)

Songs From The Movies 2

