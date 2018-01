לשי גבסו יש מסר הנוגע לחייו האישיים. הוא בחר באנגלית כדי להעביר אותו לציבור: אני יוצא למסע הזוי בנבכי הדמיון לנסות לגלות את עצמי מחדש, למצוא את החיים שמתחת לחיים.

גבסו שר ברגש עצור חלום ואידיאל. עורג אל המנוחה והנחלה, מצב שכל שאיפותיו התגשמו; שלא יצטרך עוד לדאוג:

"במקום שאניח נעליי/ אראה את ההרים/ של כל החלומות שחלמתי/ במקום שאניח נעליי/ כל האנשים שאני מכיר/ יהיו כמו שדמיינתי/ במקום שאניח נעליי/ אדע שלא רומיתי"

זה היום האין סופי של כל הזמנים, יום ללא פחדים וחרדות.

שי גבסו אינו נח על שמריו. הוא עסוק בשאלות עצמיות, בחיפושים. אדם לא מגיע למצב שיש בידיו כל התשובות לשאלות הקיום. גם האמונה אינה מביאה אותך אל השלווה הנפשית, ואתה מחפש דרך קבע להגיע למקום הזה, לחיות בשלמות ללא חשש וחרדה. החלום הלא מושג מוביל אל ערגה שגבסו מצליח לבטא בשיר הזה, משיריו המעולים, אם לא הטוב ביותר בדרכו המוסיקלית. זהו פופ אפוף אווירה מעוטר באלקטרוניקה אפקטיבית שמסייעת להעביר את התחושה. השירה – מגיעה ממעמקיו. הדיבור במבטא צרפתי ("גבירותיי ורבותי, אני מזמין אתכם היום להתרגשות גדולה למסור לכם מסר חשוב הנוגע לחיי האישיים ולעבודתי") הוא חלק ממערבולת הרגשות ההזויה. זהו שי גבסו שנוגע בנקודות הכי רגישות של עצמו כדי ליצור שיר מרטיט יפהפה.

קליפ – שי גבסו

Where I'll put my shoes

I'll see the mountains

Of all the dreams I use to dream

Where I'll put my shoes

All the people I know

Will be the same as I imagine

Where I'll put my shoe

I'll know that I haven't deceived

They don’t want to figure

They don’t want to find

The life beneath the life

They don’t want to read

They don’t want to reach

The endless day of all time

Where I'll put my shoes

I'll see you there

And you'll look familiar

Where I'll put my shoes

The heights won't frighten me

’cause I know everyone's got the key

Where I'll put my shoes

I'll forget that you've hurt me

And that I almost fall onto bed

"Ladies and gentlemen, I have invited you today with great excitement

To convey to you an important message concerning my personal life and my work

Since then I have lived for my profession and through my profession

Everyone needs esthetic ghosts to live

I went through periods of severe anxiety, many forms of hell

Of all this I went out one day

Blinded but sober

דירוג: