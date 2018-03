הרומנטיקן נפגש עם הנוסטלגיקן. יש למה להתגעגע, ואצל שלמה ארצי געגועים לאהבות ישנות הופכים שירים. מה היה פעם? שנלך עד סוף הסיקסטיז, ימים של סקס, סמים ורוקנ'רול? היינו שרים אז באנגלית. כשיצא ביטלס או דורז חדש, היינו מחכים נפעמים עשר דקות ליד חנות התקליטים, כדי שיפתחו את הדלת ונצא ראשונים עם החדש. "בחדרים שמענו רוק",שר ארצי, וחוזר לאהבות הנכזבות של אותם ימים ואותם לילות – שיטוט ברחובות, ליד מעגן הסירות, "להישען על מכונית" וגם "זר של מחזר".

שלמה ארצי מתגעגע לסיפור של צעיר חסר מנוח בימים ההם, לאהבה כאילו תמימה של ימי הרוק ההם. משחזר את ההתאהבות והפחד מאובדנה של האהובה, אבל גם מביט לאחור על הבלתי נמנע – הפרידה. ממרחק הזמן, ההתאהבות, הפחד מהעזיבה והפרידה היו – מנקודת המבט של היום – חוויה טיפוסית אחת.

השיר הוא סוג של אידיאליזציה של האהבה של פעם, וככזה הוא עשוי מאלמנטים שמחזירים לפופ של פעם, במנגינה, בצליל הווקאלי של הלהקה הנשית בסוג של המנון לימים ההם – Ho Those Days. הדור שלא ידע? גם הוא יאהב. לארצי יש הנוסחאות להפוך את הגעגועים לשירים קליטים, שמתיידדים בהאזנה ראשונה גם עם מי שלא חוו את האהבות ההן מלפני חמישים שנה. את הפטנט הזה לא תקחו ממנו. פרט לתוספת השירה הנשית באנגלית, שהיא אלמנט חריג ודי מפתיע, ארצי חוזר לאותם מקומות במוסיקה הטיפוסית שלו, במנגינה הקליטה, במקצב, בשירה ה"שנסונית" שמעניקה לשיר את הפן האישי האינטימי. ארצי, בניגוד לרבים מבני דורו, מצליח עדיין לחבר מנגינות זהב. הזמן לא שחק את הכישרון להמציא מנגינה חדשה, והוא מוכיח את עצמו גם בשיר הזה.

Ho Those Days/ Ho Those nights/ Ho Clear And Wise/ Till the Sunshine Rise

Ho Those Days/ Ho Those nights/ Clear And Wise/ Till the Sunshine Rise

והימים היו שם עוד/ ימי שיטוט ברחובות/ ואת היית שרה אנגלית על חוף עזוב מאהבות

חשבתי שלא תדבר/ לחשתי שם Blonde Redhead Hair

נשענו על המכונית / לאהבה אין שום הסבר/ בחדרים שמענו רוק/ והכל היה יכול לקרות

על הקירות השארת שורות/ כמו זרוק ת'רדיו סע רחוק/ בוא לא נחתוך את הורידים/ לחשת בזמן הכאבים

נביט בים נראה דולפין לבן/ יהיו לנו חיים טובים/ רק אל תלכי לי לאיבוד/ בתוך ים אנשים צפוף

אלך אקנה לך זר של מחזר/ ואז אשוב/ עד שמצאתי אותך צעקתי איך/ הולכת לי מכאן

עמדתי בכל כאב ממך/ אבל עדיין לא מחוסן/ והימים נהיו לילות/ ובלילות גילית סודך

ליד הים עגנו סירות/ גלים גנבתי עבורך/ וכששברת לי את הלב/ ביקשתי אלף פעמים

תגידי משהו יקר יותר/ מכסף ויהלומים/ רק אל תלכי לאיבוד/ בתוך ים אנשים צפוף

אלך אקנה לך זר של מחזר/ ואז אשוב/ עד שמצאתי אותך/ צעקתי איך הולכת לי מכאן

עמדתי בכל כאב ממך/ אבל עדיין לא מחוסן

Ho Those Days/ Ho Those nights/ Ho Clear And Wise/ Till the Sunshine Rise

Ho Those Days/ Ho Those nights/ Ho Clear And Wise/ Till the Sunshine Rise

והימים נהיו שותקים/ עצוב נורא כשמתרחקים/ למדתי כבר שלפעמים/ לא מקבלים מה שרוצים

על חוף עזוב מאהבות/ השארנו את הלבבות/ זרי פרחים זרוקים/ מחכים שמישהו יבוא

Ho Those Days/ Ho Those nights/ Clear And Wise/ Till the Sunshine Rise

Ho Those Days/ Ho Those nights/ Clear And Wise/ Till the Sunshine Rise

