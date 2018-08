הו הו הו הוי בוסקילה, מה זה הטקסט -נפל הזה? מבית החרושת ליצור מילים יכולים להגיע מוצרים מעט יותר איכותיים. לא? אבל בוסקילה לא זקוק כנראה לעומק. בדרך למסלול אמצע הדרך, הוא אינו בורר. כמה שיותר שטחי – סבבה. חובר לטקסט אהבה טרחני הכי נדוש, מי תרפא לו הרע, לא בנוי למלחמות, אז רצוי שהיא תבוא הכי קרוב אליו, ישיר איתה "עוד בית". קוראים לטקסט כזה שרבוט, לא אתנצל ואומר – קשקוש. בוסקילה צבע את המלל המופרך בקצב רגאיי סוחף, שמוביל אותו לחוף מבטחים קיצי. העיבוד יצר מרקם פריך ומקפיץ, שאומר – בוסקילה ניצל בטביעה בים הבנליה. הרדיו הידידותי יפעל לטובתו. מה מבחינת האמת שלו, שלא לדבר על אותנטיות, מוסיקה מקורית, משהו יותר עמוק לנשמה. עזוב אותך מאותנטי שמותנטי, יגיד בוסקילה. רצים מחגיגה לחגיגה. השוק בוער. אז יש חגיגה. מוסיקה נועדה למצברוח טוב. לא בנוי למלחמות, ילמד לקח מהעבר. נו באמת שנאמין לזה? ממש לא. כשהוא פוצח באנגלית, רמת האמינות יורדת לסביבות הרצפה. מצד שני – עורכי רשימות השידור ככל הנראה לא יחשבו פעמיים.

אני רציתי להרגיש בבית / לא קל למצוא אישה כמוך היום

מי תחבק אותי עכשיו / מי תרפא את מה שרע לי / ותסלק את הענן האפור

אני רוצה לשיר איתך עוד בית / ולהחזיר אותך אלי היום

אל תוותרי על מה שאת / ושתדעי בכלל לא קל לי / להתמודד עם המצב עד הסוף

לא לבד, לא תמיד אני צודק / אולי אלמד הפעם

לא לבד, עוד הכל יכול להיות /לא לבד, לא בנוי למלחמות / תגידי מה הטעם

לא לבד, אל תגידי לא, אולי תבואי / קרוב אלי, קרוב אלי, אולי תבואי

קרוב אלי, קרוב אלי

אני כל כך אוהב אותך עדיין / אל תעזבי אותי בסוף היום

ואת כואבת בוודאי / את כל הכוח שנשאר לי / מאז אנ'לא אותו אדם, אז תבואי

לא לבד, לא תמיד אני צודק / אולי אלמד הפעם / לא לבד, עוד הכל יכול להיות

לא לבד, אנ'לא בנוי למלחמות / תגידי מה הטעם / לא לבד, אל תגידי לא, אולי תבואי

קרוב אלי, קרוב אלי, אולי תבואי / קרוב אלי, קרוב אלי

Tell them already you feel, tell them again yeah!

קרוב אלי, קרוב אלי, אולי תבואי / קרוב אלי, קרוב אלי

.."אליעד, נגן לנו על היוקללה" אולי תבואי, אולי תבואי

Come back, come back again /I wanna be your lover and friend now

Long time living lonely / I wanna feel you close to me yeah!

לא לבד, לא תמיד אני צודק / אולי אלמד הפעם / לא לבד, עוד הכל יכול להיות

לא לבד, אנ'לא בנוי למלחמות / תגידי מה הטעם

לא לבד, אל תגידי לא, אולי תבואי / קרוב אלי, קרוב אלי, אולי תבואי

קרוב אלי, קרוב אלי / אני רציתי להרגיש בבית