פתאום צמד פולק מקומי. השיר החזיר אותי לזמנים שג'ון דנוור כבש את הרדיו עם Take Me Home, Country Roads. במוסיקה שלהם, תמר ונתנאל אוהבים את ה – Roads בנוסח דנוור. הם שרים בהשפעת הפולק האמריקני של השישים שבעים מוסיקה שמקרינה אור שחוזר מהמחוזות ההם. מי הם תמר ונתנאל? התמונה היחידה ששנשלחה – עם הגב אלינו. הצלחנו להשיג גם פנים. אבל זה אינו הסיפור. גם הקליפ שצורף אומר מעט. המוסיקה אומרת יותר. הקולות, המנגינה וההרמוניה פשוטים ומדויקים. הם לגמרי נמצאים בתוך הנרטיב הזה של נתינה, חמלה, אהבה ובית.

"אז האירי דרכי/ שלא אתעה/ אלך אחריך במורד הדרך/ וגם אם אין אור/ אלך כל הלילה/ אעשה את דרכי חזרה הביתה". החזרה לנוסחי הפולק האמריקני של פעם נשמעת לי מעט אנכרוניסטית, ועם זאת יש בקולות משהו תמים אותנטי.

Well, all the things we have

They are for the taking

They’re never truly ours

But you can help me out

To stop this chasing

Your voice leads me on.

So light my way

So I won’t stray

I’ll follow you down the road

And even if there’s no light

I will walk all night

I will make my way back home.

When times are hard to bear

And don’t seem like changing

And evening falls so hard

Don’t you drown in your despair

I will comfort you

You’ll see, it’s all for the best.

I will light your way

So you won’t stray

Just follow me down the road

And even if there’s no light

We will walk all night

We will make our way back home. You light my way

So I won’t stray

I’ll follow you down the road

And even if there’s no light

I will walk all night

I will make my way back home

דירוג: