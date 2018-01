טרייסי תורן? השם אומר לכם משהו? נכון מאוד: הסולנית של Everything But The Girl. היא חוזרת בדרכה, בקול אלט כמעט גברי תוהה ושואלת שאלת מנקודת מבט בוגרת על החיים:"מה היה קורה אם לא היינו נפגשים, אם הייתי מתעלמת מדלתות ההזזה האלו?" מהרהרת ת'ורן בהפקת הפופ סינטיסייזר סטייל ה-80 של יואן פירסון. "האם אני מלכה או משהו אחר שהייתי יכולה להיות, כוכבת במושב האחורי של מכונית שחורה?"

"מלכה" היא טעימה ראשונה מאלבומה החדש של טרייסי – Record. מה אפשר לצפות מאלבום החדש של הזמרת הותיקה. "אני חושבת שתמיד כתבתי שירים שמתעדים את אבני הדרך של חיי האשה", מסבירה תרייסי. "גילאים, מצבים ומציאויות שונות בחייי האישה לא תמיד מגיעים לידי ביטוי בפופ. זה אלבום של אמצע החיים – מייצג את תחושת השחרור הבאה בעקבות ארועים כמו גירושים".

טרייסי מעדיפה אלקטרפופ קליט, על הכביש הראשי, קולח וזורם, מתיידד בקלות. Everything but Alternative Rock.

Tracey Thorn - Queen

