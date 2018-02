הסינגל המוביל מהאלבום השלישי 5SOS של ("פייב סקנדס אופ סאמר") מספר סיפור אהבה שמעולם לא מסתיים. everlasting love. הסיפור הוא על מישהו הנזכר במאהבת שלו ומודה כי, למרות היפרדותם, רגשותיו כלפי היחסים ביניהם לא השתנו. 5SOS מתנתקת ממקורות הפופ-פאנק שלהם לסאונד ולמנגינה יותר פופ-אלקטרונית, מחליפה צליל גיטרות דיסטורשן גיטרה בקצב ידידותי ובמנגינה קליטה ונקיה יותר בשירתו של לוק המינגס. השיר הוא radio-friendly קליט עם קצב אפקטיבי, מדגיש הכמיהה והגעגועים לאהבה אבודה לאחר הפרידה. האם שינוי הכיוון המוסיקלי של הלהקה האוסטרלית מעיד על האלבום השלם? אין לי שום ספק שהשיר הזה עושה חשק לעוד מאותו סוג.

Can't help but wondering if this

Is the last time that I'll see your face

Is it tears or just the fucking rain?

Wish I could say something

Something that doesn't sound insane

But lately, I don't trust my brain

You tell me I won't ever change

So I just say nothing

[Chorus]

No matter where I go

I'm always gonna want you back

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back

Want you back

[Verse 2]

I remember the freckles on your back

And the way that I used to make you laugh

'Cause you know every morning I wake up

Yeah, I still reach for you

I remember the roses on your shirt

When you told me this would never work

You know, even when I say I moved on

Yeah, I still dream for you

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: