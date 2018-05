אומרים – אל תוציאו ישן מפני חדש, אבל איך פותחת להקת ריתם נ' בלוז, סול דו-וופ גוספל בת -60 את אלבומה החדש? בקאבר ל – Stay With Me של סם סמית'. מה שבטוח: הסגנון הישן נשאר אותו הסגנון. זהו האלבום, הראשון של הלהקה מזה 8 שנים, מכיל 10 שירים שהם תערובת של קאברים ושירים חדשים. בין ה"מכוסים" שירים של מייקל ג'קסון, ברונו מארס, ג'ון מאייר, אד שירן, מקסוול, The Weeknd.

הלהקה שנוסדה בעיר דטרויט במישיגן בשנת 1960, אשר זוהתה עם הצליל של חברת"מוטאון", הייתה מורכבת תמיד מחמישה גברים זמרים-רקדנים, אמריקאים-אפריקאים. מה שבלט ועדין בולט כמו בכל הווריאציות הקודמות של הטמפטיישנס – הם הקולות וההרמוניות משמעותיים יותר מהשירים עצמם. בין החדשים Waitin' On You מזכיר את הקלאסיקות של החבורה. Move Them Britches החדש (“Get yo freak on is what you gonna do/Ain’t got no worries, new nails and a hairdo”) הוא ניסיון מעניין להיות ניו סול בקצב פאנקי מדליק. ההרכב הנוכחי (אוטיס ויליאמס, רון טייסון, טרי וויקס) יותר מאשר תואם את האנסמבל הקלאסי. חמישה קולות החוברים להרמוניות מלוטשות, נקיות ומדויקות. העובדה שהלהקה הולכת על קאברים רבים מעידה על כך, שכיום כבר בלתי אפשרי לייצר להיטי סול כמו בהרכב של פעם, בשישים ובשבעים. בני זמנם יעריכו את ההמשכיות בהיצמדות למסורת. מאזינים צעירים בעלי אוזניים טובות וחושים טובים לסול מיוסיק ימצאו כאן שריד נהדר למוסיקה נשמה במיטב המסורת של הטמפטיישנס.

*** לפני 54 שנים, הוציאה להקת The Temptations את אלבומה הראשון בחברת התקליטים מוטאון – Meet The Temptations. עם קריירה של קרוב ל- 60 שנים, הלהקה נחשבת לאחד מההרכבים המצליחים במוסיקה השחורה בכל הזמנים. בשנת 1989 הוכנסההטמפטיישנס להיכל התהילה של הרוקנ'רול. בשנת 2013 קיבלה את פרס הגראמי על מפעל חיים. היא זכתה בארבעה פרסי גראמי והייתה להרכב/ אמן הראשון של חברת התקליטים Motown, שקיבל את פרס הגראמי.

1. Stay With Me – סם סמית'

2. Earned It – דה וויקנד

3. Pretty Wings – מקסוול

4. Thinking Out Loud – אד שירן

5. Waitin' On You

6. Remember The Time – מייקל ג'קסון

7. Be My Wife

8. Still Feel Like Your Man – ג'ון מאייר

9. When I Was Your Man – ברונו מארס

10. Move Them Britches

