האהבה ושברונה תגיע בלהיט קלאב דאנס המכוון ללילות הקיץ החמים. Bad Royale, הרכב הדי.ג'ייז והמפיקים ששיתף פעולה עם מייג'ור לייזר (My Numbe) ידליקו את לכל המועדונים עם All I Can Do. בקולו של הזמר האנונימי Silver, מהאיים הקריביים, שמזכיר את קולו המחוספס של Seal.

השיר מעיד עת התמקצעותו של הצמד בתחום מוסיקת מועדונים הפונה לדרך האמצע בפופ, אלא שהוא נשאר קליל משקל, מחובר למקצבים אפרו קאריביים, בואכה מועדוני הדאנס המבוקשים. המתפעלים מסלול שטוח שממלא בדיוק את הפונקציה שאליה נועד (כולל אפקט השריקה) בימי חופשות הקיץ. לרקוד בשורות ובמעגלים.

Only I was left till morning

All I think about is how I can't replace you

I didn't head your thousand warnings

There's only foolishness I can escape to

I, I, I stepped away

I, I, I stepped away

Called you when I saw you leavin'

I didn't want it, believe me when I say that

I could show you how I'm feelin'

You're the one mistake that I wish I could play back

I, I, I stepped away

I, I, I stepped away

All I can do since that boy left with you is

I'm survivin', yeah I'm survivin'

All I can do since that boy left with you is

I'm survivin', yeah I'm survivin'

