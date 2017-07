נצא לשחייה ענוגה עם Folly Tree . קולה המפתה של הזמרת אלכס משה לוקח למחוזות החופש הטהורים, למרות שהיא מבקשת לא לחלוק את שחייתה עם מישהו פרט לדג גדול. הכיוון לא ברור, אבל סיבת הבריחה ברורה: The water in here is too dirty to bare כמה יפה שמציון יוצא צליל פולק מהסוג הטהור, שיפליג עם הלהקה הזו למחוזות של מים זכים, בהם דמעות הופכות לפתיתי שלג.

בהודעה לעיתונות שיצאה עם הסינגל מוגדרת הלהקה "דרים- פולק/ אלטנרטיב". הגדרות מומצאות לעיתים בקלות בלתי נסבלת, אבל למשמע הצלילים של Folly Tree – אין לי בעיה להצטרף. אכן יש כאן פולק מהסוג הזך המבקש לצאת למקומות שמחוץ למים העכורים. באשר לחלום – הוא בוקע מהמילים ומהמנגינה. וגם בכל הקשור לאלטרנטיב, נראה כי גם כאן אני נוטה להסכים – אם הכוונה היא להרכב הזה שוחה נגד הזרם.

מאור שוורצברג: גיטרות, רן יעקובוביץ' – תופים, טל תמרי –בס, תום קליין – צ'לו, יונתן דסקל – קלידים, שירה: אלכס משה

Let go of my hand when I get to three

one two three

I’m going to swim with the big fish

across the sea

The water in here is too dirty to bare

my journey I cannot share

Let go of my hand when I get to three

one two three

throwing away all my guns

I am swimming free

The water in here is to dirty to see

down and down they’re taking me

If I let go of you will you go

If I let go of you

will my tears then turn into snow

Let go of my hand when I get to three

one two three

I’m sailing away to a land

that I can’t foresee

The water in here is to dirty to see

down and down they’re taking me

If I let go of you will you go

If I let go of you

will my tears then turn into snow

דירוג: