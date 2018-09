כמה שהשיר הוא radio-friendly תואם סצינת המועדונים. סיעור מפיקי פופ הפגיש את Black Coffee הלא הוא הדי-ג'יי הדרום אפריקאי Nkosinathi Innocent Maphumulo עם דויד גואטה. השניים מתיישרים על מסלול נהיגה משותף באותו רכב שעולה על מסלול מיינסטרים ומעניק לזמרת דלילה מונטגו מנגינה ופסקול ידידותיים למשתמש.

השיר ממש בסדר, אם אין לכם התנגדות למוסיקת האוז נעימה ללא פירוטכניקה. אני מעריך שגואטה אוהב מוצרים כאלהמאז שעשה את "When Love Takes Over," עם קלי רולנד ב-2009. הקול של הזמרת הלונדונית דלילה מונטגו קליל ונעדר מאמץ, מה שהוך טוב עם פזמון קליט כל כך, שאחרי 3 האזנות – לא בטוח שתרצה לשוב ולשמוע. במילים אחרות, זה להיט רדיו ש גואטה את "בלאק קופי" תכננו היטב כדי ישיסובב את הגלובוס.

I can't go fast enough

To break free from the bond of your love

And I ain't been strong enough

To let go and let gone

I can't see clear enough

To look past the dust you left behind

And I can't get high enough

To forget why I cry (I cry, I cry)

So I'll drive

Ten thousand miles into the dead of night

Till I run out of love for you, baby

Till I've got no more love for you, baby

Oh, I'll drive

Ten thousand miles into the endless sky

Till I run out of love for you, baby

Till I've got no more love for you, baby

I will drive all night

I will drive all night

Leave it all behind

I will drive all night

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: