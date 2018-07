תגלית גדולה מהסשנים של של רביעיית ג'ון קולטריין שהוקלטו ע"י רודי ואן גלדר באולפני "איסטווד קליפס", ניו גרזי 6 במרץ 1963, יום לפני שג'ון קולטריין הקליט את אלבומו המפורסם עם ג'וני הרטמן.

סרטי ההקלטה נלקחו בזמנו ע"י קולטריין לביתו ונמצאו על ידי בנו ראבי קולטריין שהכין אלבום זה לשחרור. ראבי אמר כי ההקלטות האלו יתנו תחושה של ג 'ון עם רגל אחת בעבר רגל אחת לכיוון העתיד.

מנגנת הרביעייה הרביעייה הקלאסית של ג'ון קולטריין (סקסופון טנור וסופרן); מקוי טיינר (פסנתר); ג'ימי גאריסון (בס) ואלווין ג'ונס (תופים) כולם מנגנים נפלא. זהו אלבום חיוני לכל חובב ג 'אז. החומר עצמו אינו חדש : "וילה", "נער הטבע", "Impressions", ובמובן מסוים "One Up, One Down" הופיעו אצל קולטריין בעבר, כמובן לא מההקלטות האלו. מה שלא היה צפוי הוא, כי ההקלטות שהתגלו לאחרונה יכילו מוסיקה מאותו הרכב אגדי שעשה אלבום כ – A Love Supreme.

Both Directions at Once: The Lost Album מכיל מוזיקה ג 'אז מבריקה רבת המצאה, בתוך מבנים מוסיקליים שנדמה כי נוצרו רק כדי לאפשר למוסיקאים נהדרים לחשוף את המיוחד בחיבור ביניהם. האלבום הזה הוא מעין "הערת שוליים" המעידה כי קולטריין בתחילת שנות ה -60 המשיך להיות אקספרימנטלי, ועם זאת ההפתעה הנעימה היא שהאלבום אינו אוונגרדי, אלא מענג בהאזנה. רביעייה זו היתה שונה מרוב הקבוצות האחרות של תקופתן. הם חשו תחושת מיוחדת כשניגנו יחד. האלבום הזה הוא עדות לקסם ולתיעוד ג'אז יחידים בסוגם.כמסמך היסטורי.

1. Untitled Original 11383

2. Nature Boy

3. Untitled Original 11386

4. Vilia

5. Impressions

6. Slow Blues

7. One Up, One Down

John Coltrane: Both Directions at Once: The Lost Album

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: