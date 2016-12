שיר על בחור שהתאהב בנערה תמימה בבית ספר התיכון. שנים לאחר מכן, הוא מעלעל במגזין אופנה ורואה אותה על פוסטר כנערת האמצע בחוברת. הוא מזדעזע. זו כבר אינה הנערה התמימה והמתוקה שבה התאהב בתיכון עליה חלם. האכזבה גדולה. הזיכרון הנפלא – נגוז או בלשון השיר "נמכר".

My blood runs cold

My memory has just been sold

My angel is the centerfold

Angel is the centerfold



J. Geils Band עם הסולן פיטר וולף והגיטריסט ג'רום גיילס הוחתמה ב-1970 ע"י חברת אטלנטיק. שמה יצא כלהקת הופעות מובהקת, המתבססת על צליל בלוז. Centerfold נחשב בעיני חברי הלהקה נסיגה – סגנון ניו ווייב , שהזכיר להקות כמו The Cars ו – The Police מעוטר בצלילים קלטיים. מצד שני, זה היה הלהיט הגדול ביותר של הלהקה, שקידם אותה לסיבוב משותף עם הרולינג סטונס ולשער במגזין רולינג סטון ושידורים רבים בערוץ החדש אז MTV של הוידיאו המראה את חברי הלהקה בתוך כיתת תיכון עם בנות לבושות בתלבושת אחידה.

השיר מתוך אלבומה השלישי של הלהקה Freeze Frame . הוא הגיע למקום הראשון בארה"ב ולמקום השלישי בבריטניה ב-1981

Does she walk? Does she talk?

Does she come complete?

My homeroom homeroom angel

Always pulled me from my seat

She was pure like snowflakes

No one could ever stain

The memory of my angel

Could never cause me pain

Years go by I'm lookin' through a girly magazine

And there's my homeroom angel on the pages in-between

My blood runs cold

My memory has just been sold

My angel is the centerfold

Angel is the centerfold

My blood runs cold

My memory has just been sold

My angel is the centerfold

Angel is the centerfold

