דאב אנד סאונדסיסטם. רגאיי. דאנסהול. דראם נ' באס. ראפ. לא בטוח שאחרי 17 שירים מזהים משהו הומוגני. הצמד הלונדוני, צ'ייס וסטטוס לא ממש חשבו הומוגני. הם גם שונאים הומוגני. מישהו הגדירם "פרדוקס". סאונד ופילינג. זה העניין. תורידו בדרך את את ‘Love Me More’ עם אמלי סנדה. זה הסינגל של האלבום. גם Step Away עם MC Singing Fats ידליק. כמנה פותחת – ‘Big Man Skank’עם Mr Vegas הג'מייקני המתמחה בדאנסהול. הסלט נהדר. את All Goes Wrong עם Tom Grennan. הייתי מוציא כסינגל. יש כאן מסר עובר לסוחר: When it all goes wrong

I'll pull myself together, keep on holding on. ואז תעברו לאפרו הסוחף של Tribes – מפגן של קצב וסאונד EDM שדורש רפיט.

בגדול: אלבום דאנס נהדר, חוצה סגנונות. cross-genre . בזה ייחודו. מציע הרבה דברים טובים. שפע תזמורים. נשמע כמו טיול מוסיקלי אטרקציוני, מתאים לקלאב, גם לרדיו עם קו ייחודי. הייתי רוצה כזה במכונית שלי.

(Big Man Skank (feat. Mr Vegas (Dubplate Original (feat. Kano (Love Me More (feat. Emeli Sandé (Step Away (feat. MC Singing Fats (Reload (feat. Craig David (All Goes Wrong (feat. Tom Grennan Tribes (NRG (feat. Novelist (Real No More (feat. Shy FX & Kiko Bun (Don’t Stop (feat. Bugzy Malone Tribute Crawling (Know About We (feat. Deepee, Littlez, Knine, Sleeks, Inch & Swift (Nervous (feat. Rage (This Moment (Chase & Status And Blossoms (Control (feat. Slaves (Know Your Name (feat. Seinabo Sey)

Chase & Status – Love Me More ft. Emeli Sandé

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: