היא רצתה חבר, אהבה, יען כי חשה בודדה, קיבלה מליאן. מנין כל הכסף? לאן הוא הולך? מה עושים? אין כאן חפירות. יש סיטואציה. מצב אישי של ברירת מחדל. תקחו אותה (את הסיטואציה) לאן שאתם רוצים. המוסיקה האלקטרונית והקול הם סוג של זרם תודעה על פסקול אלקטרוני שמשמש תפאורה. Choke המגדירים עצמם "סופר-גרופ אלקטרוני המורכב מארבעה ביט-מייקרים" עושים שימוש כבד על טהרת האלקטרוניקה במכשיר הנקרא גרידי – הסינקוונסר הגדול בעולם. לזכותם ייאמר: האלקטרוניקה אינה משתלטת על הקול הנשי המספר את הסיפור. הוא אינו טובע בה. היא יוצרת תפאורה מוסיקלית קוהרנטית, בעיבוד המלווה במחיאות כפיים קצביות, שאף מבליט את הצבע הקולי בסאונד מרתק. החיבור בין הקול לצלילים נרקם לסצנת רוק תאטרלית ביזארית רווית אווירה מרתקת.

**** חברי Choke הם ג׳ני פנקין, עדי רותם, עומר לוז ורועי ירום.

Where do you get all this money from?/ Thoughts they jump as soon as I get home

Never felt so lucky, I can have it all/ Can you simply tell me where you get this money from

I was only looking for a friend/ I was feeling lonely, wish I could pretend

Didn’t have the courage to send him to his way/ I was only/ Only

Where do you take all this money to?/ Why don’t you just take me there with you?

Swimming in a bath full of diamonds, got nothin’ to lose/ I might run away and take these diamonds too/ I was only looking for a friend

I was feeling lonely, wish I could pretend/ Didn’t have the courage to send him to his way

I was only/ Only

