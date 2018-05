Fall In Line הוא בלדה מעצימה על הזכות לנשים להחליט על הגוף שלהן, להשתמש במוחן ובכוחן להגשים את החלומות שלהן ולא ליפול לתוך מסגרת "ציפיות" של החברה. "You do not owe them/ Your body and your soul" השתיים משמשות פה לנשים, כאשר הן קובעות – "בעולם הזה אתן לא נחשבות". השיר הוא הסינגל השלישי שמקדים את אלבום האולפן השמיני של כריסטינה אגילרה, Liberation, ותואם את האידיאולוגיה של תנועת #MeToo נגד הטרדה מינית ותקיפת נשים, למרות שנכתב לפני שהתנועה נחשפה באמצעי התקשורת. שתי הזמרות נחשבות אמניות לוחמות בתעשיית המוזיקה בשנים האחרונות בעלות אידיאלוגיה מוצקה באשר למעמדן של נשים, שאינן חוששות להביע דעותיהן בכל הזדמנות. שיר סלואו במיטב המסורת של הפופ, מנגינה שמסייעת לשתיים לחבור לאמירה. קיים בשיר מעבר מרשים לקראת הסוף, כמו גם קול גברי עמוק שאומר "מי אמר לך מותר לחשוב?" אחד השירים הטובים מהאלבום החדש של אגילרה. שיר חזק בו השתיים מאתגרות עצמן את לדבר בשם הנשים ועושות את זה בשירה נלהבת ומתכוונת.

[Verse 1: Christina Aguilera]

Little girls, listen closely/ 'Cause no one told me

But you deserve to know/ That in this world, you are not beholden

You do not owe them/ Your body and your soul

[Pre-Chorus: Christina Aguilera]

All the youth in the world will not save you from growing older

And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It's just the way it isqAnd maybe it's never gonna change

But I got a mind to show my strength

And I got a right to speak my mind

And I'm gonna pay for this

They're gonna burn me at the stake

But I got a fire in my veins

I wasn't made to fall in line

No, I wasn't made to fall in line, no

[Verse 2: Demi Lovato]

Show some skin, make him want you

'Cause God forbid you

Know your own way home

Ask yourself why it matters

Who it flatters

You're more than flesh and bones

דירוג: