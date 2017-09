"אם את רוצה את גופי ואת חושבת שאני סקסי/ בואי אלי מותק, נגעי בי" רוד סטיוארט שר את השיר בגיל 72. פעם, לפני איזה 20 שנה, הוא היה מודע לכך, שביצוע של השיר עלול להיראות מעט פתטי. היום אין לו שום בעיה עם השיר. שיר מס. 20 בהופעה שלו בפארק הירקון בחודש יולי 2017.

"Da Ya Think I'm Sexy" של רוד סטיוארט ממשיך להלהיב 39 שנים אחרי צאתו – הפעם בגרסה חדשה מודל 2017 של ההרכב DNCE, המארח את סטיוארט. הם הציגו את השיר במהלך טקס פרסי הוידיאו של MTV.

"Da Ya Think I'm Sexy" יצא במקור באלבום התשיעי של רוד סטיוארט "Blondes Have More Fun" בשנת 1978 ונחשב עד היום לאחד מהשירים המזוהים ביותר איתו. הלהיט הגיע למקום הראשון בשש מדינות, כולל ארה"ב. הוא צעד במשך ארבע שבועות במקום הראשון במצעד הסינגלים Billboard 100 בפברואר 1979. מגזין ה- Rolling Stone כלל את השיר ברשימה 500 השירים הגדולים של כל הזמנים. סטיוארט המשיך לבצע אותו גם בהופעותיו בשנים האחרונות בשל דרישת הקהל למרות שהיה מודע לכך, שהוא עלול להישמע מגוחך בגילו.

בשיר, רוד סטיוארט מספר על בחורה שיושבת במועדון ו"ממתינה להצעות" ומה שקורה בהמשך.בסופו של דבר, זה מסתיים בסקס. מוסר השכל? – הצחקתם. סטיוארט אמר בראיון ב-2012, כי היה נבוך לשיר את השיר הזה, אבל הקהל אהב, ואהבת הקהל ניצחה. סטיוארט היה מוכר באהבתו לשירי סול, בלוז ובלדות פולק. בשיר הזה הוא עבר למחלקת הדיסקו, ששלט באותן שנים. סטיוארט אכזב מעריצים ותיקים, שהופתעו מהשינוי של הזמר שיצא מהבסיס של להקת "דה פייסס", שהתמקדה ברוק. סטיוארט מצא עצמו במצעדי הדיסקו/ דאנס. בדיעבד הוא אינו מצטער על כך. "עובדה היא", אומר סטיוארט, "שזהו אחד השירים הכי אהובים שלי וממשיך להיות חלק מהצגה שלי".

רוב השיר נכתב ע"י המתופף, קרמין אפיס, שמאוחר יותר הצטרף ללהקה של רוד סטיוארט. הוא משחזר: "היינו באולפן הקלטות. סטיוארט הקשיב ל-Miss You, אז להיט גדול של הרולינג סטונס. סטיוארט היה מקשיבן כמעט כפייתי למה שאחרים עשו. הוא תמיד בדק את המצעדים. כשהסטונס הגיעו עם שיר הדיסקו הזה, גם הוא רצה משהו כזה.

"הגעתי הביתה, כשאני נחוש לחזור עם שיר. חזרתי לאולפן עם כמה אקורדים ומלודיה. שיתפתי חבר של, דואן היצ'ינג, שלקח את השיר לאולפן והוסיף מכונות תופים וקלידים והעניק לשיר צורה. הבאתי את השיר לסטיוארט והוא הוסיף בית חוזר. ניגנו את השיר פעמים רבות, עד שהגענו לעיבוד הסופי, שגימד את הצליל של הלהקה. אנחנו, בלהקה, רצינו להגיע לצליל כמו הרולינג סטונס, אבל התזמור העשיר מנע זאת. בסופו של דבר התברר כי המפיק המוסיקלי טום דאוד צדק, כשהוא הוסיף מכל הבא ליד – כלי מיתר תזמוריים, כלי נשיפה. השיר הגיע למקומות הראשונים בבריטניה ובארה"ב".

"רוד סטיוארט אוהב לספר סיפורים בשירים שלו. גם כאן זהו סיפור על בחור שפגש מישהי במועדון. באותם זמנים, הסיטואציה הזו של בחורה יושבת לבד מתוחה שמישהו יזמין אותה היתה מוכרת. הבחור שהזמין היה מתוח ועצבני… בסופו שך דבר הם היו מסיימים אצלו בבית עם סקס, וזהו. בזה תם הסיפור".

סטיוארט קרא לסיבוב ההופעות שלו ב-1978 – . "Da Ya Think I'm Sexy" הקליפ לשיר היה סרטון בתוך סרטון: הוא הראה אנשים צופים בו בטלוויזיה, כשהוא מבצע את השיר. הקליפ נחשב כמקדים את זמנו. הוא נוצר הרבה לפני שה –MTV נולד.

סטיוארט הגיב למבקרי פופ שציינו את ה"פרובוקטיביות" של השיר ואת וקידום המכירות ע"י הופעה זולה בתלבושת עור הדוקה. באוטוביוגרפיה שלו "רוד" כתב סטיוארט – "המבקרים ירדו על השיר כהצגה ראוותנית נוראה שלי. הם כתבו עלי כאילו הרעלתי בארות מים, בעוד שמדובר היה בסך הכל בשיר פופ… "

על הופעת רוק סטיוארט ביולי 2017 בישראל

Suger

Suger

Ooh

Ooh

She sits alone, waiting for suggestions

He's so nervous, avoiding all the questions

His lips are dry, her heart is gently pounding

Don't you just know exactly what they're thinking?

If you want my body and you think I'm sexy

Come on, sugar, let me know

If you really need me, just reach out and touch me

Come on, honey, tell me so (tell me so, babe)

He's acting shy, looking for an answer

Come on, honey, let's spend the night together

Now, hold on a minute before we go much further

Give me a dime so I can phone my mother

They catch a cab to his high-rise apartment

At last he can tell her exactly what his heart meant

If you want my body and you think I'm sexy

Come on, honey tell me so

If you really need me, just reach out and touch me

Come on, sugar let me know

DNCE ft. Rod Stewart Perform "Do Ya Think I'm Sexy" | 2017 VMAs | MTV

Rod Stewart – Da Ya Think I'm Sexy? שנת 1978

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin