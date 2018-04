מצב של יחסים שעל הקצה. הוא מחליט ללכת איתה עד הסוף במצב שהכל עומד להתמוטט. ההצעה היא ללכת עם הפנים קדימה. "קחי רק מה שאת יכולה להחזיק/ הכל מתחיל להישרף/ אל תביטי אחורה ובואי איתי/ לנקודת האל חזור/ בואי ננסה פעם לא לתקן/ אני אעקוב אחריך עד סוף/ הלילה". המוסיקה מייצרת את הדרמה והמתח. הטון האפל והעמוק נתמך בקולות "המקהלה" הנשית. בטון הגבוה והנרגש, יונתן בלומנפלד נשמע כמו אנגלבט הומפרדינק/ טום ג'ונס. גם הקו המלודי מזכיר את השירים של הזמר הנ"ל. השיר אינו קשור לסגנון מוסיקלי מסוים. הוא שייך לז'אנר הפופ האל זמני. העיבוד – קצב בס, מחיאות כף קצובות, קולות ג'ונגל הזויים, חוברים היטב לנרטיב הדרמטי. כבר אמרתי בביקורת קודמת – Dirty Fly נשמעת הרכב מעניין, לא צפוי. גם השיר הזה אינו מסגיר כיוון אחיד, אבל כמו בסינגל הקודם (You Better Run) הוא יוצר סקרנות באשר להמשך.

(Take only what your arms can hold/ everything begins to burn/ (everything begins to burn

(Don't look back and come with me/ to the point of no return/ (to the point of no return

Let's try for once not to mend/ I'll follow you to the end/ of the night

All that's left of us is light

(See, I know it's hard to listen still/ while you're fighting for your life/ (while you're fighting for your life

(Cause we, did not sign up for this deal/ still we lay under the knife/ (still we lay under the knife

Let's try for once not to mend…Let's try for once not to mend…

חברי ההרכב: יונתן בלומנפלד – שירה וסיגר בוקס גיטר | אוריה ויצטום – גיטרה וקולות עמית פישביין – סינטיסייזר, תוף מרים וקולות | איתי אלה – תופים | רועי דורון- בס וקולות.

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: