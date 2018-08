גורגון סיטי מסמנת מטרה דומה כמו באלבום הבכורה Sirens שיצא ב-2014 הצמד קיי גיבון מאט רובסון-סקוט חזרו עם עוד מקבץ צ'ילאאוט-קלאב דאנס.אם תשאלו די ג'איים – זהו האלבום שהם המתינו לו. קחו את הלהיט Real Life. זוהי דוגמה לסוג האינסטנט פופ שעובד על הבליינים. ההפקה המבריקה מגיע עד Never Enough עם Chenai. כאלבום דאנס, אין כאן נפלים, אם כי ברור שכל אחד יבחר ת המועדפים שלו.

01 (Kingdom (feat Raphaella

02 (Real Life (Gorgon City & Duke Dumont feat NAATIONS

03 (Blame (feat Josh Barry

04 (Go Deep (feat Kamille & Ghosted

05 (Let It Go (Gorgon City x NAATIONS

06 (One Last Song (feat JP Cooper & Yungen

07 (Never Enough (feat Chenai

08 (Hear That (feat D Double E

09 (All Four Walls (feat Vaults)

10 (Love Me (feat Lulu James

11 (Overdose (feat Josh Barry

12 (Night Drive (feat Kelly Kiara

Gorgon City - Escape