Felix Jaehn - I

2018 תהיה ככל הנראה השנה של ה – DJ והמפיק הגרמני הצעיר Felix Jaehn. אלבום הבכורה שלו 'אני' מכיל לא פחות מ-25 רצועות של להיטים ולהיטים פוטנציאליים בשיתופי פעולה עם אחדים מהכשרונות הבולטים בפופ. מהאלבום יצא בינתיים סינגל אחד "Cool" עם Marc E. Bassy & Gucci Mane.

האלבום הראשון של Jaehn משקף את המסע האישי שלו כמפיק צעיר, אחרי ההצלחה עם הרמיקס שלו לשיר "Cheerleader" של הזמר הג'מייקני OMI, שנכנס לאלבום הזה, שיר שמבטא רעיון, שלהיות עצמך הוא הדבר הכי מגניב שאתה יכול לעשות.

ב – 3 שנים של הפקה ניסה Jaehn לעלות על מקבץ להיטי רדיו אטרקטיביים. האלבום מחולק לשירים חדשים ולאוסף של הלהיטים הגדולים שלו.

רוב השירים מבליטים את הרב-צדדיות של Jaehn כמפיק, קחו את ‘Don’t Say Love’, עם Rothchild – מוסיקת האוז טרופיקלית ידידותית מאוד למשתמש במועדון.

‘Better’ מציג את קולה המצוין של הכוכבת השוודית העולה קלרה מיי, שיר שמשלב צלילי סינטיסייזר עם מגע אלקטרוני מתקדם.

cשירים כמו 'Honolulu' עם Matluck, ו – 'Forever Young' עם Lxandra עושה Jaehn שימuש בצלילים כמו אפרו קריביים.ב – ‘On A Body Like You’ ו – ‘Last Summer’ בולטת שירה חזקה בשירים העוסקים בנוסטלגיה. "LOV" עם סונדר ואנדרו ג'קסון הוא שיר אנרגטי אשר לבטח יהפוך לאחד השירים המייצגים של Jaehn.

שיתופי פעולה בולטים אחרים – עם מייק וויליאמס ב-‘Feel Good’, השיר ‘Jennie’ עם ר. סיטי, Millionaire עם Tim Schou. השימוש באלקטרוניקה סולידית בולט בקטע כמו 'Cut The Cord', בשירה רוגעת של פטריק ג 'ין.

10 הרצועות האחרונות על האלבום כוללות אחדים מהשירים המבוקשים של Jaehn, כמו הרמיקס האולטימטיבי של ‘Cheerleader’ ו – ‘Ain’t Nobody’ עם יסמין תומפסון, ‘Bonfire’ של אלמה, והרמיקס המצליח של הרמיקסים שלו של ‘Photograph’ של אד שירן. סיכום: אוסף מודרני אטרקטיבי של להיטי דאנס קרוס קלטשר, שיחממו את הרחבות בחודשים הקרובים.

1. (Cool (feat. Marc E. Bassy & Gucci Mane

2. (Jennie (feat. R City & Bori

3. (Don’t Say Love (feat. Rothchild

4. (Honolulu (feat. Matluck

5. (Hot2Touch (with Hight & Alex Aiono

6. (LAR (feat. Hearts & Colors and Adam Trigger

7. (Better (feat. Clara Mae

8. (On A Body Like You (feat. Rachel Salvit

9. (Millionaire (feat. Tim Schou

10. (Feel Good (with Mike Williams

11. (Forever Young (feat. Lxandra

12. (LOV (feat. Sondr & Andrew Jackson

13. Figure You Out

14. (Last Summer (feat. Troi Irons

15. (Cut The Cord (feat. Patrik Jean

16. Ain’t Nobody (Loves Me Better) feat. Jasmine Thompson

17. (Book Of Love (feat. Polina

18. (Bonfire (feat. ALMA

19. (Photograph (Ed Sheeran Remix

20. (Eagle Eyes (feat. Lost Frequencies & Linying

21. I Do

23. (Stimme (feat. EFF

24. (Jeder für Jeden (feat. Herbert Grönemeyer

25. (Cheerleader (OMI Remix / Radio Edit

Felix Jaehn – Cool ft. Marc E. Bassy, Gucci Mane

Felix Jaehn - I

דירוג: