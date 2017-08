מה עושים רעש מלהקת הבנות הזו? אלבום שלישי ל"פיפת' הרמוני" שנקרא ע"ש הלהקה (self-titled) סינגל מוביל – Down כבר מתפאר בהישג – שיר הפופ של השנה בטקס פרסי המוסיקה של ה- MTV. סינגל שני – He Like That. הבנות עצמן כתבו יותר ממחצית האלבום. אהבה. התבגרות. חוויות חיים.

הלהיט הקודם “Work From Home” הציב רף גבוה. הפרישה הדרמטית של קמיליה קאבלו השאירה אותן רביעייה. אני לא בטוח שנרגיש בהבדל. בסופו של דבר, פיפת' הרמוני הן מסוג הלהקות שזקוקות ללהיטים כחמצן. היה להן אחד, מגה-להיט Work From Home, מהסוג שהפך המנון אצל המעריצים. הנוסחה: מוסיקת Soul מתובלת בהאוז ובהיפ הופ. טקסט: הבנות קובעות ב – "When you look at me, what do you see?/I'm more brilliant / than you'll ever be" בשיר Angel.

האם הבזקים של ריתם נ' בלוז משובח בסגנון שנות השמונים (Deliver) יהפכו את האלבום הזה למאסטרפיס?. התשובה – הן אינן מצליחות להמציא משהו חדש, ואין לכך שום קשר לפרישתה של קאבלו. האלבום עשוי מאותם חומרים כמו הקודם שלהן, ובכל זאת הוא נשמע פחות מיוחד, נשען בעיקר על הפקה, מכוון לאוזניים צעירות.

Down feat Gucci Mane, He Like That, Sauced Up, Make You Mad, Deliver, Lonely Night, Don't You Say You Love Me, angel, Messy, Bridges

Fifth Harmony – Down ft. Gucci Mane

דירוג: