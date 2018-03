אני שומע צליל פולק הרמוני כמו מלהקה שעולה מן האוב מהימים שפולק היה חופשי ונקי, אותנטי ואמיתי. אורקה טפלר שרה: "ערבה שרקה באוזני/הבוקר מתבהר/ שחררי עצמך למה שבא, יקירתי/או תשכבי בתוך שלוליות הפחד שלך/ רוחך יכולה לנסוק את יכולה להיות חופשיה/ להגיע אל החלום הזה". אקורדים פשוטים של גיטרה אקוסטית וקולות הרמוניים שמימיים משמשים פתיח לשירתה המתכוונת של אורקה טפלר. השיר נפתח כמו פרח מרהיב באביב, נוסך אותה תחושה שהוא משדר על בוקרו של יום חדש. יש בצלילים האלו תחושה של טוהר, מהסוג הנדיר בעידן הזה. קוצרו של השיר יוצר הרגשה, שאפשר היה להאריך אותו בעוד כמה פראזות. גם כך, יש בשיר של "פורסט" תמצית של פולק מזוקק.

שירה: אורקה טפלר, כינור וקולות: נדב פאסט, חליל וקולות: רות דנון, גיטרות וקולות: עדן ניר, בס וקולות: נתאי מרקוס, תופים וקולות: איתי כפיר

בימוי קליפ: איתי כפיר וגילי עזגד

Willow's been whistling in my ear

Morning is coming clear

Surrender yourself to what comes, my dear

Or lie inside your puddles of fear

Your spirit it can rise. You can be free

Reaching in to this dream, it is

Your trembling self that one day will be

Reaching out for eternity

And while I am walking the gates of knowledge

Re- bonding my step with her sigh

cold winds are shattering tears out of my eyes.

I stumbled on a flower its petals bowed

Surrendering.

I knew that I’m still strained and proud

To her whistling

And while we are chanting the joys and the journeys

Making beds by the end of the night

New dawn is waking and glitters in our eyes

And the morning will rise

The morning will rise

The morning will rise

Oh oh oh…

Oh oh…

